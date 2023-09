Taxistas en Manizales no respaldan la compensación de la tarifa de gasolina

Manizales

Julián Osorio, uno de los líderes nacionales del gremio de taxistas en Manizales, manifestó que la compensación prometida por el gobierno llegaría a unos 90 mil pesos mensuales, pero esto no sería suficiente por los altos incrementos de la gasolina y cuestiona que esta bonificación llegue a todos los taxistas del país. “Los 90.000 pesos, no refleja, absolutamente nada, porque el gremio hoy está sufriendo unas afujías grandísimas y esto no compensaría el aumentó del combustible”, comentó Osorio.

Según el líder cerca de 200 mil taxistas en el país no recibirían la compensación del gobierno, porque no todos están inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito ( RUNT) y muchos de ellos no manejan plataformas tecnológicas. “Es una medida muy improvisada del gobierno nacional totalmente improvisada y obviamente sacar una medida de estas en siete días, pues tiene las improvisaciones en las que estamos”, explicó Julián Osorio, líder de los taxistas.

Finalmente, el gremio de taxistas en Manizales están adelantando gestiones para entregar estas inquietudes al gobierno nacional.