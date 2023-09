MOE alerta por trashumancia electoral y financiación de las campañas

La MOE realizó un barrido en CUENTAS CLARAS sobre los reportes de ingresos y gastos de las candidaturas aspirantes a las gobernaciones de los 32 departamentos. En total, se consultaron las declaraciones de 246 candidaturas a las gobernaciones departamentales.

En general, los resultados del monitoreo indican que, transcurrido un mes desde el inicio de las campañas, aún se desconoce cómo se están financiando, y a qué están destinando el gasto las candidaturas a gobernaciones departamentales.

De las 244 candidaturas restantes, 132 no presentan información sobre su financiación de campañas (tienen sus formularios en blanco), es decir, el 53.6 % de las candidaturas no ha empezado su proceso de rendición de cuentas. Así mismo, 112 candidaturas, el 45.5 %, ni siquiera están disponibles para la consulta en CUENTAS CLARAS debido a que no están registradas en el aplicativo.

Lo anterior permite concluir que al menos en lo relacionado con las campañas a la gobernación, 244 candidaturas estarían incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 4737 de 2023 del CNE, en la que se señala que “las campañas electorales registrarán los asientos contables a más tardar durante la semana siguiente al día en el cual se hubiesen efectuado las operaciones”.

Así mismo, la MOE también está alertando sobre una posible trashumancia electoral en las zonas de frontera, por la llegada de migrantes venezolanos que buscan participar en las elecciones regionales.