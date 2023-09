Yo no me ando con rodeos, yo lo escribí: Lafaurie sobre mensaje a ganaderos

Después de que el presidente Gustavo Petro publicara en su cuenta de X un hilo sobre un mensaje que llegó a los afiliados de Fedegán en el que llamaban a fortalecer las “brigadas solidarias ganaderas” sobre el borrador de decreto del Ministerio de Agricultura que apoya la movilización campesina, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se pronunció ante los micrófonos de La W.

“Yo no me ando con rodeos, por supuesto que yo lo escribí y lo hice ayer saliendo del vuelo de Caracas. Yo lo escribí, el presidente no tiene que hacer mayor esfuerzo, ni hay que andarse con las ramas. Lo que escribo lo respaldo y con argumentos”.

En su hilo, el presidente Petro señala que es un llamado a revivir paramilitarismo; sin embargo, Lafaurie señaló que “Fedegan no tenía que plantarse como una mula muerta en una causa que había sido parte de su campaña y que además era un elemento clave en su acuerdo con las Farc. Lo que hay es que reforzar, apoyar, tener un plan de choque para que la ANT pueda comprar y pueda entregársela a los campesinos”.

Asimismo, resaltó que el gran acuerdo al que llegaron con el Gobierno por la compra de tierras se va a mantener porque “los acuerdos cuando se firman son para cumplirlos. Lo que sí creo que voy a tratar de hacer es un alto en el camino porque yo he venido yendo a más del acuerdo, yendo a las regiones invitando a los ganaderos a la formula planteada por el presidente”.

Sobre las brigadas solidarias ganaderas resaltó que no son grupos armados. “Ese debate ya lo dimos. Eso lo hicimos al comienzo del Gobierno cuando muchas fincas terminaron invadidas en varias partes del país”.

Cabe destacar que algunas personas han dicho que estas declaraciones sobre el proyecto de decreto que promueve la movilización campesina son alarmantes y que no debe armarse un problema en donde no lo hay.

Frente a esto, indicó que “advertir no es provocar. Yo creo que es innecesario; hace 15 días salió un decreto más este otro decreto (…) me parece que es una combinación complicada. Mi obligación como presidente de Fedegán es advertir. Los ganaderos no pueden creer que esto se soluciona solamente echando discursos, tiene que ver cómo logran se solidarios con el vecino”,

Por último se refirió a los diálogos que se están dando en Caracas con el ELN, resaltando que “ha ido por buen camino. El cese es para que no haya hostilidades a los ciudadanos que viven en territorios marginados y vulnerables, es para que el ciudadano pueda vivir con plenas garantías y libertades. Qué bueno que hayamos hecho esto, va avanzando al ritmo en que avanzan estas conversaciones y vamos a ver si somos capaces de llevarlo al territorio”.

