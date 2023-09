Margarita Rosa de Francisco sobre la cinta ‘El Paraíso’: “es una joya, una obra poética”

“Aún no me lo creo”, dijo en La W la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco, quien se pronunció sobre el premio que recibió en la edición 80 del Festival Internacional de Cine de Venecia a ‘Mejor Actriz’ en la sección Orizzonti, la segunda más importante del evento, que premia nuevas propuestas o miradas en el cine.

Cabe resaltar que de Francisco se consagra como la primera colombiana en llevarse este reconocimiento, luego de darle vida a Magdalena Galván, la protagonista de la cinta ‘El Paraíso’, de Enrico Maria Artale, el director que también se llevó el premio en la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia a ‘Mejor Guion’.

“Esto significa mucho para mí, este fue un proyecto que escogí porque me pareció una joya y bueno resultó que elegí bien”, expresó la actriz colombiana.

Así mismo señaló que, “lo que uno agradece es el amor con el que se trabaja y la mística de la producción. Este premio en esa categoría tiene un gran valor porque no se premia al cine comercial, sino al culto. Entonces tiene un valor artístico especial”.

De acuerdo con Margarita Rosa de Francisco, la historia se desarrolla en la periferia de Roma y narra la relación de una madre con su hijo.

“El tema del narcotráfico es el tema menor, es algo para contar el fondo de un drama humano. Es una película que me recuerda el cine simbólico, entonces el problema no es que le estemos haciendo propaganda a la droga de Colombia, sino que, a propósito de un evento que tiene que ver con esto, ocurre esa extrañísima historia en Roma, que no es la Roma bonita, es en una Roma oscura (…) Eso es un telón de fondo, lo que importa son las relaciones de los personajes, los comentarios van guiados sobre la relación de los personajes. Me impactó la historia con el personaje y su relación tan impactante con su hijo”, añadió.

En la misma línea, se refirió a las clases que tuvo que tomar para aprender italiano y para estuvo tuvo el apoyo de dos entrenadores que le ayudaron durante aproximadamente ocho meses: tuve que aprender el viejo italiano romano, el romano que se habla en la periferia, que se habla distinto al de otras partes, el romano de las calles; para el director era importante que esta señora (su personaje) se sintiera que había aprendido el italiano de la calle”.

Por otro lado, dio detalles de cómo se enteró de su premiación en el Festival de Cine de Venecia: “”estaba a punto de abordar el avión haciendo escala en Londres y antes de montarme al avión me llamaron a decirme que había obtenido el premio (…) además había una ignorancia porque yo no sabía que en esa categoría premiaban a los actores, yo asistí a la premier y para mí eso era suficiente regalo”.

En ese orden de ideas, reveló que fue su pareja la que la animó para recibir el premio, “llegué a la gala a las 4 de la tarde sin nada que ponerme y como en la cenicienta, en 30 minutos se dio el milagro, aunque yo no estaba preocupada por eso, pero una señora me ayudó, con ese esmoquin tan bello y me vistieron. En 30 minutos llegué a recibir con mucha alegría el premio”.

Por último, aseguró que con este proyecto le generó la misma sensación que con ‘Café con Aroma de Mujer’, “en este caso me pregunté ‘¿cómo voy a llegar a este personaje?’ y me pareció una belleza. Es una obra poética de principio a fin, así que tenía que tratar de trabajar para estar a la altura de lo que quería el director”.

Escuche la entrevista completa: