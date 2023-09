CIMAG lideró el foro de candidatos a la alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

El Comité Intergremial del Magdalena -CIMAG-, organizó el debate con candidatos a la Alcaldía de Santa Marta ‘Desafíos territoriales, soluciones innovadoras’ en el auditorio de la Cámara de Comercio, organizado con el objetivo de unir criterios que permitan gestionar un mejor territorio para las presentes y futuras generaciones del Departamento en temas como: Educación, Pobreza, Seguridad, Mercado Laboral, Salud, Agua Potable, Saneamiento Básico e Infraestructura.

Los candidatos que asistieron al encuentro fueron Alfonso Lastra, Carlos Pinedo, Jaris González, Patricia Caicedo, Hubert Ramírez, José Ortega, Rubén Cardona, y José ‘El Cura’ Ordóñez.

Este último candidato decidió abandonar el recinto luego de que cantara el himno a Santa Marta, argumentando que no se había hecho, los organizadores manifestaron que había un orden en la programación, por lo que no se le permitió responder a una pregunta porque su tiempo se había acabado.

“Sugiero cantar el himno a la ciudad por identidad, se me condiciona que no debo hacerlo, la identidad de la samariedad debe darse. Me retiré del foro porque no sentí garantías, el moderador me dijo que ya era mi tiempo”, precisó el ‘Cura’ Ordoñez.

Dos candidatos a la alcaldía renunciaron a sus aspiraciones políticas en el Magdalena

Sin embargo, pese al contratiempo, el evento continuó y los candidatos que se quedaron en el auditorio debatieron temas de ciudad, como la falta de agua potable, seguridad, turismo, políticas públicas, entre otros.

Para esta tarde se tiene programado la segunda parte del debate con la presencia de los candidatos a la Gobernación del Magdalena.