Bloqueos de grupos armados están impidiendo la entrega de ayudas humanitarias

Más de 30 organizaciones humanitarias alertan que grupos armados organizados han bloqueado al menos en 75 ocasiones las acciones de sus miembros en 50 municipios de 13 departamentos, y supone que unas 211.000 personas han sido afectadas. Se les ha impedido el acceso a bienes y servicios humanitarios esenciales para su vida, integridad y dignidad.

En entrevista con Sigue La W, José Luis Barreiro, coordinador del Foro de ONG Humanitarias, explicó que “nosotros estamos llamando la atención a un problema que vemos que está creciendo en el país y es cómo cada vez nuestros trabajadores están teniendo más problemas para acceder a la población con necesidades humanitarias”.

En esa misma línea, pidió que se respete la acción humanitaria, “que pueda llegar sin condiciones a las poblaciones con necesidad y que se nos respete a nosotros, a nuestros trabajadores y a nuestros equipos para poder asistir a la gente que está en medio de zonas en donde es muy difícil acceder y medir conflicto”.

Asimismo, comentó que “bloqueo es cualquier situación que impida que la acción humanitaria pueda llegar hasta la gente con necesidad, presencia con armas, todo eso erosiona nuestro espacio, nuestra capacidad de reaccionar”.

¿Qué es una ayuda humanitaria?

Sobre este punto, Barreiro explicó que “la ayuda humanitaria no es algo nuevo en Colombia, llevamos 25 años trabajando en Colombia, proveyendo ayuda humanitaria. Nuestro trabajo está en llegar a las zonas más alejadas en donde no puede llegar el Estado. La ayuda humanitaria ahora es múltiple, pasa desde la entrega de semillas, desde el arreglo de instalaciones comunitarias en escuelas o centros de salud, o la entrega de bonos en efectivo para que la gente pueda decidir qué comprar con esa ayuda que le damos”.

Por último, destacó que “la función de las organizaciones humanitarias no es hacer denuncia, no es decir en esta situación hay tal grupo armado organizado, nuestra función es llegar a la gente, no podemos dar información del contexto en el que está la gente porque eso impediría que podamos seguir entrando a apoyar a la gente”.

