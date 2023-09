No tengo de qué retractarme: Iván Cepeda por señalar a Pastrana de vínculos paramilitares

En la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se adelantó la conciliación entre el expresidente Andrés Pastrana y el senador Iván Cepeda. La diligencia comenzó desde las 9:00 a.m.

Sin embargo, los políticos no llegaron a ningún acuerdo, luego de que el expresidente Pastrana denunció por injuria y calumnia a Iván Cepeda por señalarlo de haber recibido dineros de grupos paramilitares y además haber beneficiado de estas bandas al margen de la ley.

En la salida de la sala de instrucción, Ivan Cepeda señaló que: “El día de hoy, en la querella que instauró el expresidente Pastrana en mi contra, no hemos llegado a ninguna conciliación, él ha solicitado mi retractación y yo me he negado, yo no tengo nada de que retractarme ni que rectificar, así que este pleito continúa”, fracasando así la conciliación programada por el alto tribunal.