Buscador de candidatos: el sacerdote que busca ser gobernador de Boyacá

Muchos sectores consideran que la mezcla de política y religión no suele salir bien en las democracias, sin embargo, el padre Víctor Leguízamo cree que esa no es la regla.

Por esa razón, el sacerdote recogió firmas y se lanzó al ruedo de la política para llegar a la Gobernación de Boyacá, donde considera podría prestar un servicio, ya no a los fieles de la Iglesia, sino a todos los habitantes de ese departamento.

En primer lugar, Leguízamo se refirió a las críticas de quienes opinan que no debería ser candidato por ser religioso, “la mejor manera de amar a Dios es servir a los seres humanos. La fe no es una teoría, es un comportamiento de vida, por eso hay que hablar del amor eficaz”.

El padre-candidato respondió ante los cuestionamientos que le han hecho algunas voces por ser, supuestamente, el candidato de Jorge Eduardo Londoño, actual director del SENA y un reconocido dirigente político de Boyacá.

“A mí me parece que no mentir y no dejar mentir es fundamental, hoy soy un candidato popular, soy el candidato del pueblo. En esta campaña no hay nadie por eso acudo a muchas personas a que me ayuden (…) yo soy un candidato popular”, dijo.

Por último, sobre las razones por las cuales los boyacenses deberían tener en cuenta su nombre, Leguízamo señaló que su principal compromiso sería devolver con su gestión la confianza a los ciudadanos en las instituciones.

“Hay que devolverle al pueblo lo que es del pueblo,. Generar un empoderamiento comunitario para no seguir dependiendo de los políticos que hoy creen que robar es un acto de inteligencia, que mentir es prometer para no cumplir y que utilizar a los pobres es la mejor manera de tenerlos dominados. Queremos generar alternativas de confianza, de transparencia y de justicia con equidad”, concluyó.

