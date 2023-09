“No tengo ninguna incidencia dentro de eso”: Francisco Barbosa sobre caso de Laura Sarabia

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ratificó en los micrófonos de La W que no será testigo en medio de la investigación que se adelanta por la pérdida de un maletín con dinero en efectivo y con documentos de la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia.

De acuerdo con el fiscal, no tiene nada que aportar dentro de la investigación, pues si bien reconoció que llamó a Sarabia, luego de que el pasado mes de enero se conociera sobre la denuncia del hurto, admitió que fue una conversación “protocolaria” y además, solo duró 30 segundos.

“Eso es lo único que a mí me consta, es decir, se produce un hecho y cuando yo me entero por los medios de comunicación, hago una llamada protocolaria como la que le hago a los directores de medios o a cualquier alto funcionario del Estado cuando se presenta una situación como esta, una conversación de no más de 30 segundos en donde le digo que la Fiscalía adelantará todos los actos de investigación necesarios en el marco de la ley”, explicó Barbosa.

Añadiendo que “sobre la solicitud que el abogado señaló, pues es una solicitud que se da en el marco de un proceso cuyos hechos no eran esos, porque no se sabía de ninguno de los hechos por parte mía o por parte de la Fiscalía”.

De igual manera, el fiscal indicó que “no tengo ninguna incidencia dentro de eso y lo único que puedo decir es eso porque sobre lo demás ni me consta nada, no conozco de los hechos, no tengo ninguna circunstancia adicional que decir”.

No obstante, fue claro al decir que, si en la epata de una posible audiencia preparatoria, en caso de que se produzca algún desenlace en ese caso y solicitan su testimonio, estará presto a dar su versión.

Escuche la entrevista completa a continuación: