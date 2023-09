Audiencia de reparación al único sobreviviente del caso Enrique Vives será el 26 de sept

Santa Marta

Al cumplirse dos años de la tragedia ocurrida en el sector de Gaira, donde 6 jóvenes perdieron la vida, se conocen detalles de cómo avanza el proceso jurídico a favor del único sobreviviente de lo ocurrido.

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta informó que la audiencia virtual de reparación integral al menor Bryan José Añez, quedó programada para el martes 26 de septiembre del 2023 a las 4: 30 pm.

Se cumplen dos años del accidente de Gaira que acabó con la vida de 6 jóvenes

“La primera vez que se realizó la audiencia esta fue suspendida para valorar al menor y determinar el porcentaje de la pérdida de su capacidad laboral, para así saber la cuantía, después de eso se han intentado iniciar cinco veces y ha sido imposible darle culminación a este proceso”, precisó el abogado de Bryan Añez, Ricardo Robles.

Por otro lado, el jurista manifestó que el menor no recibe atención médica porque se encuentra en Venezuela y allí es costoso para sus familiares cubrir los gastos médicos que necesita, “físicamente no está bien, anda con dolores de cabeza, tiene problemas en el hombro, pulmones, actualmente está en Venezuela y no ha podido regresar a Colombia y el tratamiento médico está suspendido”, puntualizó Robles.