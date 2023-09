No se trata de volver pobres a los ricos, se trata de enriquecer a los pobres: Petro

En su llegada a Nueva York para participar de la 78 Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro, tuvo un encuentro con la comunidad colombiana que reside en ese país.

“La desigualdad no se soluciona volviendo más pobres a los ricos, no se trata de empobrecerlos, se trata de enriquecer los pobres que es un camino diferente. Se trata de recortar esas distancias, no tumbando a los que están arriba con su riqueza”, fueron sus primeras palabras.

Comentó que es necesario un acuerdo nacional que busque una mayor equidad en la sociedad colombiana, que tiene que ver en su opinión, con la tierra en el primer punto del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Santos.

“La tierra en Colombia tiene que ser uno de los factores del cuerdo nacional. ¿Cómo logramos los recursos? ¿Cómo logramos apresurar los pasos? Esas reformas, las de la tierra, las de la educación son fundamentales para construir La Paz. Que la juventud colombiana no tenga que irse de su país”, dijo.

También, hizo referencia sobre el consumo de marihuana en los EE. UU.

“Cuántos murieron con la marihuana y aquí se esta vendiendo en las equinas y no es marihuana colombiana. Hay una injusticia, nosotros pusimos los muertos y ellos sacan las ganancias. Así no debe ser, no debería ser”.

Cabe resaltar que el presidente, Gustavo Petro, tendrá su intervención en la Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre y abordará temas como la emigración, el cambio climático y la desigualdad.