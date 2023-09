Fui un pedazo de Colombia en Mónaco en sus últimos días: Marta Díaz sobre Fernando Botero

El pintor colombiano Fernando Botero (Foto: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images)

Una de las personas que pasó una larga temporada con el maestro Fernando Botero durante sus últimos meses de vida fue Marta Díaz, una reconocida colombiana que cuenta con una casa de buffet en Estados Unidos, y que por un tiempo compartió momentos inolvidables con el pintor colombiano.

Díaz cocinó los mejores platos colombianos para Botero, quien desde Mónaco deseaba disfrutar de la arepa paisa, la pega del arroz, del café, los fríjoles, una buena sopa, una taza de chocolate o comerse un helado en el balcón de su casa.

“Fui un pedacito de Colombia en Mónaco en sus últimos días. Con un chocolate o el café colombiano. Para él verme llegar con un desayuno colombiano al despertarse era una gran alegría”, señaló Marta Díaz.

Así mismo, reveló que se convirtieron en grandes amigos y llegaron a contarse cosas personales, “nunca lo vi triste en el tiempo que estuvo conmigo; estuvo feliz y se reía. Sin embargo, me dijo que si él se llegaba a enfermar no quería sufrir, no quería ir a un hospital, solo quería estar en su casa”.

Por otro lado, dio detalles de la rutina del maestro Botero, quien trabajaba en su arte todo el tiempo, “a sus 92 años continuaba con el ‘Boterismo’, trabajaba en su estudio y me decía que ‘ojalá nunca se me dañen las manos para seguir pintando’”.

Cabe resaltar que, de acuerdo con lo señalado por Díaz, los panes era regresar con él, sin embargo, señaló que “el destino fue otro”.

“Cuando nos despedimos nos dimos un abrazo, y me sentí muy triste y a él se le salieron las lágrimas, pero me dijo que nos volveríamos a ver”, puntualizó.