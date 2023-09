Largas filas para adquirir combustible en la frontera venezolana

Habitantes de la frontera venezolana viven un verdadero viacrucis para la consecución de combustible, aseguran que la filas pueden superar las cuatro horas de espera.

“Acá es espantoso; cuando llega la gasolina, que es muy de vez en cuando, no hay luz y las colas (filas) son larguísimas bajo un sol inclemente de 36 grados que es lo que se está manejando la temperatura aquí ahorita” manifestó uno de los usuarios.

Estas personas manifiestan que el servicio se viene prestando por medio de pico y placa, lo que aumenta las demoras para tanquear sus vehículos.

“Es muy difícil porque nos toca por número de placa (...) nos toca cada 15 días, a veces se salta, en ocasiones no hay gasolina y duramos 15 o 22 días sin echarle y para colmo, en ocasiones no hay luz, entonces, hasta que no llegue no nos surten de combustible y el costo, se puede pagar en dolares o en pesos. Aquí en Ureña, a pesar de todo, hay más surtido que en el centro del país” manifestó una usuaria.

Sin embargo, los habitantes del lado venezolano no son tan optimistas con el mejoramiento del servicio y expresan que”eso es mensual, actualmente el galón está alrededor de los 2.500, pero hasta que no se acomode el país no vamos hacer nada”

Ante las dificultades para adquirir el combustible, muchos ciudadanos venezolanos han optado por guardar sus vehículos y movilizarse en otros medios de transporte, como las bicicletas.