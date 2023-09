Partido Liberal se declaró en oposición al gobierno de Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga

Bucaramanga

Desde el 2019 el partido Liberal habían sido de gobierno en Bucaramanga, sin embargo, en las últimas horas, el candidato a la alcaldía de la capital santandereana, Horacio José Serpa y Rodrigo Llano, veedor nacional de esta colectividad anunciaron que ahora el Liberal se declara en oposición al gobierno de Juan Carlos Cárdenas.

“Modificar la declaración política respecto del Gobierno Municipal de Bucaramanga (Santander), resuelta en la Resolución 5986 del 30 de enero de 2020, en efecto y en adelante, el Partido Liberal Colombiano se declara como Organización en Oposición de Gobierno”, señala la resolución 7796 del 15 de septiembre.

De acuerdo a lo señalado por Serpa, esta decisión se toma porque “Bucaramanga es víctima de la desidia de un alcalde ausente que ha delegado el liderazgo de la ciudad”, agrega que los indicadores de hambre en la ciudad van en aumento y lo sobre el tema de la inseguridad, dice que no hay autoridad y eso ha hecho que las bandas delincuenciales puedan actuar “sin Dios ni ley, el alcalde Cárdenas decidió hacerse el ‘pingo’ con la criminalidad”.

También dijo Serpa que otra de las razones que hicieron que el partido se declarara en oposición es porque en el último periodo del Concejo de Bucaramanga se presentarían unos proyectos de acuerdo que serían para autorizar la compra de unos buses para Metrolínea y se comprometerían $70 mil millones del presupuesto de la ciudad y además, uno que buscaría modificar la actual planta de personal de la alcaldía municipal.

Por su parte, Rodrigo Llano, veedor nacional del partido también se pronunció sobre lo que implica esto para los concejales militantes y señaló que “los concejales de Bucaramanga tienen que votar no a las proposiciones del alcalde de gastarse lo que no se gastó en el resto del tiempo que ha estado en el gobierno y por eso el partido declaró resolverse en oposición, es una obligación para los concejales liberales de la ciudad”.

Además fue enfático que esto no tiene ningún tipo de negociación o reversa y que si no lo cumplen se tendrán que someter a las sanciones que el partido tiene en sus estatutos para quienes no cumplen con los mandatos de la dirección nacional. “Nosotros lo que podemos hacer es quitarle la voz y voto para el resto del periodo al que fueron elegidos y si llegan a quedar electos el próximo 29 de octubre, les podríamos quitar la voz y voto por los próximos cuatro años, eso ya lo hemos hecho antes”, puntualizó Llano.