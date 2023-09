¿Por qué sería difícil para el ser humano dejar el azúcar refinado? Experto explica

La OMS ha recomendado consumir no más de 50 gramos de azúcar al día. Segpun esta entidad, el consumo en ecceso de este alimento “es preocupante por su asociación con la mala calidad de la dieta, la obesidad y el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles”.

Por esta razón, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló Arie Schwartz, coach en medicina alternativa, quien se refirió a los azucares refinados.

“Hay varios temas con el azúcar, primero que es una adicción química y el ser una adicción química las personas piensan que se puede dejar a pura fuerza de voluntad”, dijo.

“Después, el azúcar está tan bien escondido en todos lados que muchas personas piensan que no comen mucho azúcar y al final del día las personas se dan cuenta que comen más azúcar de lo que creen”, añadió.

Como tercer punto mencionó que problema que hay “es que hay una parte emocional que traemos desde chiquitos, cada vez que nos portábamos bien nos daban un caramelo, una torta, se crea un aparte muy emocional se crea una parte de estimulo y de premio”, dijo.

Por otro lado, Schwartz expresó que “el azúcar es una sustancia inflamatoria, cuando vemos que las personas dejan de tomarlo comienzan a desinflamar el cuerpo, está relacionado con varis tipos de cáncer”.

“En el momento que cortas la relación con el azúcar refinado pasa lo mismo que cuando dejas de fumar, ya no lo necesitas, no comes por antojo”.

Y en ese sentido, que “si cortas el azúcar refinado, que es el aditivo y refinado, puedes encontrar un balance”.

Ya que, por ejemplo “una cosa es comerse una fruta que está llena de fibra y otra agarrar cuatro naranjas, exprimirlas, quitarle la fibra y meterse una cantidad gigante de azúcar”.

Escuche la entrevista completa a continuación: