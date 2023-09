¿Yahir Acuña entregó $2.000 millones a diputados de Sucre?

Una polémica grabación llegó a Sigue La W en la que se escucharía la voz de Yahir Acuña, candidato a la Alcaldía de Sincelejo. En este audio se escucha a Acuña decir que:

“La plata que le entregaron a los diputados en diciembre del año pasado la entregué yo, que entregué mil barras y después en Semana Santa que entregué otros 1.000 los entregué yo, los puse yo. Y los diputados pensando que es que ‘Ay Yahir no le digan, no le den, no le den’ y yo soy el que los está entregando”.

Frente a lo anterior el candidato a la Alcaldía de Sincelejo, se pronunció en Sigue La W asegurando que “no recuerda haber tenido esa conversación”.

“Me parece una historia mal contada. Adicionalmente en medio de nuestra actividad se terminan presentando situaciones; en medio de este debate ha habido cualquier cantidad de ataques, y esto me parece un ataque más”, manifestó.

Así mismo, señaló que estaría dispuesto a someterse a un “cotejo de voces”, pues mencionó que debido a la IA se podría tratar de un montaje.

“Tengo absoluta tranquilidad con este asunto y qué trabajo tan entretenido hacen las personas que quieren desfavorecer una campaña”, puntualizó.