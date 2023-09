Al Oído | El país de la belleza: cabezazo de marca país

Debemos dar un paso a exigirnos altura todos, no solo exigir al gabinete, debemos responder al ‘País de la belleza’ hacer una autoevaluación como ciudadanos y en cada rol que desempeñamos. Colombia necesita que todos creamos que es posible un mejor país y hay que empezar a remar juntos por eso. Aplausos de pie a quienes trabajaron en la nueva marca país #ElPaísDeLaBelleza, que orgullo como se tomó el Times Square esta publicidad, en la visita del presidente Gustavo Petro a Nueva York.

El país de la belleza, ese que a veces nos queda grande a todos admitámoslo. A todos cuando nos gana la diferencia, cuando nos estigmatizamos, cuando dejamos que nos gane el odio. El país de la belleza nos espera. Por supuesto que lo bueno lo resaltamos. El país del único maestro Botero, de las reinas Shakira y Karol G, de Linda Caicedo y las súper poderosas, del gran tigre Falcao, de Juanes, el Pibe y de Jaime Garzón. Ese, en el que usted se levanta todos los días a darlo todo.

Por eso, por este país es que nunca hay que dar por hecho la solidez de una democracia, merecemos un Congreso a la altura, uno que haga lo que debe, uno que entienda que fue elegido para ser un contrapeso institucional y cuidar los intereses de los ciudadanos.

Democracia, eficiencia, oportunidades de progreso y derechos garantizados para los colombianos eso es lo que esperamos, ese podría ser el inicio del cambio del país de la belleza. Quisiéramos escuchar al gobierno de las banderas sociales, hablar de construir la infraestructura del futuro, buscando crear millones de empleos y no estigmatizando al empresariado y decir que tendremos la oportunidad de estudiar donde se quiera, sin estigmatizar la educación privada ni la pública, sin que el Estado entre a decidir sobre nuestras libertades.

Es así como acá no pueden llegar e inventar guiones, una cosa es el progreso, una cosa es buscar un país sin muros en el que cada día el pobre sea menos pobre y avance en la escala de desarrollo desde la participación, pero si creen que progreso social es eso que se ve en países vecinos en los que muchos bajo esa supuesta justicia social hoy tienen sus países arruinados, donde su gente emigra porque tienen miedo al futuro y ya no ven oportunidades en los que se estigmatiza el derecho a pensar diferente, entonces déjenme decirles que si es una estrategia única de cuestión de una interpretación que muchos buscan inventar.

No hay progreso sin leyes ni orden, es imposible imaginar al país de la belleza si la inseguridad sigue avanzando porque sin seguridad no hay turismo y sin esta no habrá inversión.

Ese país de la belleza no puede ser uno en el que desde el gobierno se nos llame a estigmatizar empresarios, que déjenme decirles, crear empleo es la mejor política social, ese país de la belleza no es en el que nos tenemos que censurar por no aplaudir allí mismo o pensar igual. A veces en medio de tanto dolor olvidamos lo que nos hace progresar.

Debemos saber qué partido vamos a jugar por Colombia; el cambio no debe atentar contra nuestra economía mucho menos a nuestro desarrollo social.

Bienvenida la protesta, los reclamos o el apoyo al gobierno, es legítimo, lo que no es legítimo es pensar que en las calles se tramita todo o que justicia social es retroceder.