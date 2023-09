Congreso tendría ‘jugadita’ para aplazar la entrada en vigencia del impuesto saludable

En Sigue La W se analizaron los productos a los que la nueva reforma tributaria pondría impuesto, siendo los alimentos y bebidas azucaradas, esto con el objetivo de obtener ingresos adicionales para la Nación y además cuidar la salud de los colombianos.

Sin embargo, pese a estar próximo a aplicarse, a través de proyecto de ley del presupuesto general de la Nación de 2024, varios congresistas han pedido que se aplace la entrada en vigencia de este impuesto, que está estipulado a empezar a cobrarse desde el primero de noviembre de 2023 tras su aprobación en la reforma tributaria.

Para denunciar el caso, Reynaldo Villalba, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pasó por los micrófonos de Sigue La W.

“El Congreso debe rechazar esa proposición, la alimentación sana es un derecho y el Estado debe garantizarlo. La intención es desalentar el consumo de alimentos y bebidas azucarados, ofrecer a los colombianos productos provechosos para su salud. Son ellos los más afectados con el consumo de estos productos”, manifestó Villalba.

Además, el abogado reveló que uno de los principales congresistas en querer frenar el impuesto, Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, fue precisamente financiado en campaña por la industria azucarera, Riopaila, aportándole 15 millones de pesos.

El representante también habló en Sigue La W sobre su relación con la industria y la proposición.

“Con esa proposición estamos condicionando a que bajen los nivelen de inflación actuales. Hay que impulsar los estilos de vida saludables, pero hay que ver cómo. Añadir el impuesto en este momento podría aumentar la inflación y afectaría a los bolsillos de los colombianos. El consumo no va a reducir, sino que los ciudadanos pagarán más”, dijo.

Asimismo, en cuanto al tema de financiación de su campaña, Forero aseguró que pese a estar financiado por Riopaila, la industria no ha influido en sus decisiones pues no lo han contactado.

“Este impuesto no grava el azúcar, que es la producción de Riopaila, lo que grava son productos diferentes como bebidas y alimentos. Ellos no me han demostrado su preocupación por este impuesto”, cerró.

