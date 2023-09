Las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

7:09 a.m.: El próximo sábado 14 de octubre de 2023, la ciudad de Bogotá tendrá la oportunidad de presenciar un eclipse solar parcial entre las 11:48 a.m. y las 3:15 p.m. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Salud hace un llamado a la ciudadanía para que disfrute de este fenómeno natural con precaución debido a los riesgos asociados a la exposición directa a los rayos solares, ya que el sol no estará completamente cubierto por la luna.

Para promover una observación segura, se ha lanzado la campaña ‘Eclipse sin riesgos’, con el objetivo de prevenir daños oculares y brindar información sobre alternativas seguras para observar el eclipse. La fase máxima del evento ocurrirá alrededor de la 1:36 p.m., y se espera que tenga una duración superior a las 3 horas.

Por: Juan Felipe Rodríguez

