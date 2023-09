MinTrabajo inspeccionó oficinas de Rappi para verificar condiciones de los domiciliarios

El Ministerio de Trabajo realizó en las primeras horas de este martes una inspección a las oficinas de la plataforma Rappi en Bogotá, más exactamente en el Centro Comercial Parque Colina, al norte de la capital.

El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, aseguró que la diligencia se realizó para inspeccionar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los domiciliarios para luego poder presentar los resultados e información recaudada en la mesa de diálogo que existe con los directivos de la aplicación.

En los primeros resultados, la cartera laboral aseguró que pudo identificar discriminación a las personas que se dedican a laborar de domiciliarios, allí el viceministro Palma, dijo “tenemos varias denuncias que han sido visibilizadas a través de diferentes redes sociales, también han sido visibilizadas a través de las organizaciones sindicales, las querellas, hoy que estamos aquí en este acto de preparación que será la inspección, hemos visto discriminación por ejemplo, discriminación de la seguridad de los edificios, discriminación en ocasiones incluso de la Policía, no pueden ver llegar un trabajador con una maleta de domicilio porque de una vez le caen, los ven como sujetos que debemos expulsar de los sitios públicos y ellos prestan un servicio esencial para nuestra sociedad, recordemos lo importante que fueron en pandemia y por lo tanto tenemos que reconocer su trabajo y protegerlo”.

El viceministro, por otro lado aseguró que con la inspección a Rappi se promovió el derecho a la asociación, mostrando a los domiciliarios que tiene derecho a sumarse a las organizaciones sindicales y a través de las mismas canalizar sus demandas, sus reclamos y tener como garantía que podrán acceder a la negociación colectiva.

Tras finalizar la visita, el viceministro Palma, explicó que las negociaciones que se tienen en la mesa diálogo con los domiciliarios y la plataforma Rappi, tiene fines diferentes a lo que se buscan en la reforma laboral, dejando claro que allí se buscará definir el vínculo jurídico de los domiciliarios con la plataforma y su acceso a la protección social.

Finalmente, los Rappitenderos, expresaron que hay varias condiciones de su trabajo que deben ser revisadas, como por ejemplo: lo que son maletas, mantenimiento y tanqueo de sus vehículos, aseguraron que todo esto sale exclusivamente de sus bolsillos y Rappi no genera ningún aporte; también los domicilios que deben atender, asegurando que en ocasiones a un domiciliario con moto le piden productos imposibles de transportar con distancias no aceptables lo que pone en riesgo la integridad y seguridad del trabajador; también solicitaron que se revise la posibilidad de implementar una verdadera línea de emergencia a la que puedan acudir, agregando que la que actualmente existe no funciona y no genera soluciones.

El testimonio de Arnois Fabra Escobar, Rappitendero, corroboró lo anteriormente dicho “nosotros tenemos que ver la veeduría de nosotros mismos, porque supuestamente siempre sale una línea de emergencia en Rappi y dicha línea de emergencia nunca aparece; yo tuve un accidente hace poco aquí en el Farmatodo de la 138 con Boyacá, llevaba un pedido para Suba, llame a Rappi que había tenido un accidente, que me golpee el pecho; lo primero que me dijeron fue que solucionará con la EPS y que después miráramos que hacían conmigo. Si uno no trabaja no come y le colocan la deuda a uno, la deuda del pedido, porque eso si no lo rebajan”.