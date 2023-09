MediaChain: presunta pirámide cripto que “usó” a famosos para estafar miles de colombianos

Ya sea porque su creador es ruso y lo conocieron personalmente, o porque vieron la opción de hacer dinero fácil, cientos de personas viven un drama por cuenta de MediaChain o MediaCoin, una empresa que decía trabajar con criptomonedas. Pues hoy en día, el ruso no aparece y su dinero se esfumó.

A los inversionistas les prometían rentabilidades de 10% mensual, e incluso después de varios meses, rentabilidades mucho mayores.

Lo novedoso es que incluyeron en su publicidad a muchos famosos para que las personas creyeran en su confiabilidad, los cuales, también resultaron estafados.

Jorge López, una de las víctimas, pasó por los micrófonos de La W, contando que invirtió 15 millones de pesos en 2022, recursos que no solo eran de él sino de su familia, e invitó a varias personas que en total invirtieron cerca de $84 millones. López dijo que el ruso Denys Tysnchenko y Sergey Sevantsyan fueron quienes lo llevaron a este negocio.

“Denys nos lleva a 55 personas con todos los gastos pagos a México en abril del año pasado. Esta empresa da la opción de tener una criptomoneda (MediaCoin), o tener NFT (ahí entran los famosos y artistas) y nos da unos rendimientos del 10%, tanto sobre el dinero que se invierta como por invitar personas”, dijo.

Sin embargo, aunque inicialmente no vio alarmas de esta presunta estafa, desde diciembre no le dieron más rendimientos y su dinero desapareció.

“Hasta mayo de este año el encargado de la empresa habló de un gran robo y manifestó iliquidez”, relató López.

Por otro lado, Richard Santiago, coach en liderazgo, quién incluso daba conferencias para MediaChain por medio de las que muchas personas confiaban en el negocio, también invirtió y fue estafado.

“Yo también fui invitado como conferencista porque hace 24 años trabajo en eso. Ellos me invitaron y me pagaban honorarios. Al principio no vi una estafa porque se vio como un ecosistema serio. Dejaron de pagarme en febrero”, señaló en La W.

El hombre, además, señaló que hace un mes y medio le dijeron que iban a empezar a pagar un 25% de lo invertido, pero desde entonces nunca más le han respondido.

Actores e influencers también fueron estafados

Todo lo anterior sin contar la extensa lista de actores y figuras públicas que aparecían en la publicidad de la empresa para generar confianza, muchos que crearon su NFT o que incluso invirtieron y perdieron, entre los que se encuentran Nanis Ochoa, Marcela Carvajal, Luis Salas, Nataly Umaña, entre otros que, sin querer, ayudaron a promocionar este fraude.

El actor Alejandro Estrada, de “Soldados 1.0″ y “Tu Voz Estéreo”, relató en La W que él no vinculó personas pero que sí participó en eventos.

“Me gustaba el sistema porque era invertir y eso casi que se movía solo. Yo lo que hice fue reinvertir lo que me pagaban en publicidad, pero esa plata se perdió”, el actor mencionó que en un inicio estaba ganando, pero finalmente perdió 15 millones de pesos.

W Radio buscó a Denys Tysnchenko y Sergey Sevantsyan pero no obtuvo respuesta.

