Armando Benedetti reaparece en la Corte Suprema por caso de corrupción en Fiduprevisora

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti tiene 8 procesos en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Además, reapareció en el alto tribunal en la sede de la 73 para declarar por el caso de corrupción en la Fiduprevisora en el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien adelanta algunas de las investigaciones en su contra.

En la indagatoria, Benedetti señaló que se enteró de un testigo que aparentemente está siendo inducido para declarar en su contra: “había una supuesta persona que había echado unos cuentos míos pero nunca había declarado en contra mía”, y afirma qué hay dos declaraciones:

“En dónde dice me iban a ayudar con un principio de oportunidad, no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti, eso fue en noviembre de 2019 y después en noviembre de 2017 dice que fue el fiscal Hernández y Parada que fueron allá a decirle que hablara mal en contra mía”, y enfatizó que esa persona nunca ha declarado en su contra.

Benedetti también explicó que se le acusa de una supuesta presión en la Fiduprevisora “para que se le pagara a unos maestros, nunca a habido un pago, lo único qué hay es embargos, cuando un juez de la República coge una cuenta”, señaló.

También dijo que el fiscal era un bandido y por otra parte, resaltó que no tenía nada que decir de Laura Sarabia.