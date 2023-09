Corrupción: así habría repartido presupuesto de 2020 el alcalde de Codazzi con concejales

Radio Guatapurí dio a conocer unos audios del actual alcalde del municipio Codazzi, Omar Benjumea Ospino, en donde se le escucha decir que en su campaña a la Alcaldía se gastó al menos 900 millones de pesos, recaudados de distintas fuentes.

Según el medio de comunicación, los audios corresponden a una reunión en 2020 entre Benjumea y un grupo de concejales, a quienes les habría explicado en privado cómo pensaba repartir el presupuesto durante su Alcaldía.

En dichos audios, Benjumea expresa a los asistentes de la reunión que, del presupuesto asignado por regalías del año 2020, cercano a los 70.000 millones de pesos, “no me lo voy a comer todo”.

“Las regalías en el 2020 que nos aprueben a nosotros son ya 70.000 millones, yo no me lo voy a comer todo. A los concejales le ayudamos un poquito más, a todos, entre otras cosas, porque toca ayudarle, toca ayudarle a todos, 15 inicialmente (…) y a Tafur tampoco (….) burocracias no le vamos a dar a esos manes, si ustedes se portan bien, si están unos diez, comen, los otros si (…) los tres eso (…) son los cinco que no van a estar, entonces a los dos de La U, los dos de Rodolfo Tafur, pero hay que trabajar con diez, trabajamos con ocho, tienen que ser pareja y los otros dos los arreglo yo, pero ustedes le tiene que hacer saber que van parejos todos”, se escucha decir en el primer audio.

En un segundo audio, habría mencionado que a cada concejal le daría 20 millones de pesos por cada año de su mandato.

“Eso está difícil para hablar, pero la idea mía es tratar de darle a los nuestros por lo menos el primer año cada año 20 millones de pesos, más o menos a los nuestros que son 4 se los voy a decir de una vez Lucía, tú, Manuel, Luis y … Hernández, a Mañe le damos un poquito menos pues la gente de Mañe estaba con nosotros pa’ que vamos a … pero él era de los de Luchito además lo podemos recuperas nosotros y esos cuatro son los presidentes en el año de la presidencia al presidente”, dice el audio.

En una tercera grabación, Omar Benjumea estaría hablando de una “nómina paralela”.

“… es lograr que Luchito venga y él me está buscando pa’ eso, yo sé que me va a decir que deje amarrado eso, no sé qué, que ya él lo tiene visto que tal que como va trabajar (…) ya lo estuvo negociando con otra gente y ya la gente no va negociar con él, que negociarán conmigo. Son 38.000 millones de pesos. Hacer solo esa obra me garantiza a mí ayudarle al grupo, toca hacer una nómina paralela, para que no la guarde él (audio no entendible) hospital”.

“Por decir algo, de esos 38.000 millones de pesos podemos coger 2.000 millones, esto para los concejales, esto para nosotros, esto para el grupo y esto para (Alonso)”, se escucha en otro aparte.

“Si lo damos es ahora, bueno listo, ya tranquilo, si no vamos a tener solamente 15.000 millones de pesos reales, no es mucha plata, yo estoy debiendo 900 millones de pesos, eso me lo estoy debiendo yo mismo: lo que me comí que yo tenía la cesantía, el préstamo doscientos y pico a Carlos Mario (hermano del alcalde), cien a un amigo, los Moreno Rueda de aquí, buenos amigos que pusieron de a cinco, de a diez, pero eso no están cobrando eso, de alguna forma hay que devolverle esa plata”.

Por último, el alcalde del municipio del Cesar habría afirmado que está debiendo 900 millones de pesos, “no queda mucho para uno comenzar a recuperar (...) si ahora alguien puso cien, hay que darle cien anuales. Ese es el negocio. Tampoco van a recargar cien millones de pesos, así como así. Mi hermana que le debo 30.000 euros, tengo que darle esa plata. Entonces entenderán que el primer año no vamos a comer mucho, vamos a pagar deudas, casi todos aquí por acá, por aquí, por allá, pero si conseguimos más de 11.000, más de 15.000 (audio no entendible) nos va a quedar algo”.