Gustavo Bolívar dice que ya pagó su deuda con familia de Bruno Díaz: expuso pruebas

El pasado 31 de agosto, Sigue La W habló con Juan Sebastián Díaz y Daniel Díaz, hijos del actor Bruno Díaz, quiénes se refirieron a la deuda que, según aseguraban, aún mantenía el candidato Gustavo Bolívar con su familia.

Juan Sebastián y Daniel aseguraron que en una de las pocas reuniones que tuvieron con el candidato, le aseguraron que no querían salir a medios, pero se sintieron “obligados”, debido a que “siempre se escucha la versión de él (Bolívar)” y, además, en el contexto de su aspiración a la Alcaldía iban a enfrentarse a una exposición y a un poder político.

No obstante, pese a la denuncia de los Díaz, a través de un comunicado, el candidato a la Alcaldía respondió a las denuncias asegurando que, contrario a las declaraciones de Juan Sebastián y Daniel Díaz en Sigue La W, “el retraso del pago que existía fue saldado, pagando en su totalidad los intereses y la mora. El restante de la deuda está siendo pagada al día desde hace un año, conforme a lo estipulado”.

Gustavo Bolívar expuso las presuntas pruebas sobre el pago total de la deuda

Ahora, casi un mes después, esta controversial deuda sigue siendo uno de los puntos débiles en la campaña de Bolívar, siendo la herramienta en su contra para ser usada por sus detractores. Por esto, nuevamente se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) sobre el tema.

“Dicen que debo plata a la familia de Bruno Díaz. Mentira. No quería hacer esto, pero me tocó mostrar los pagos para que cesen las calumnias. Les he pagado $156.795.396 de un contrato de 200 millones a 10 años. Como la cuota mensual del crédito es de $1.562.533, aquí empecé a hacerles cumplidamente pagos trimestrales de $4.687.599″, aseguró, para posteriormente mostrar los pantallazos de las transferencias.

Asimismo, se refirió nuevamente a los hijos de Bruno Díaz y su paso por Sigue La W: “Como próximo trimestre se vencía en septiembre, pero a finales de agosto los hermanos fueron a la W Radio a decir que yo estaba en mora, lo cual no es cierto, procedimos a pagar dos meses. Aquí está el recibo y en adelante pagaré mes a mes”.

Finalmente, expuso que “la suma de estos recibos es de $133.669.396 los otros 20 millones fueron la cuota inicial del contrato. Y como hay quienes dicen que los comprobantes están en proceso pues llamen al banco a ver si se hicieron efectivos o no. Sin embargo, publicó paz y salvos de últimos trimestres”.

