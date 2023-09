No hay persecución del Gobierno, pero entidades no dimensionan lo que hacen: Dimayor

Este viernes la Dimayor llevó a cabo una asamblea extraordinaria en la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá para discutir la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la cual se formulan cargos a la entidad deportiva, a algunos clubes y dirigentes deportivos por una presunta cartelización de la Liga Femenina.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, dio la cara y expresó las conclusiones a las que llegó la entidad sobre el tema.

Lo primero que aclaró el dirigente deportivo fue que en ningún momento se ha hablado de la posibilidad de llamar a la FIFA para que intervenga ante una posible intervención por parte del Estado.

“No tiene mucho sentido. Hablamos del momento que está viviendo el fútbol profesional que no es fácil desde el punto de vista de las investigaciones que se tienen abiertas. Sin embargo, confiamos plenamente en nuestra capacidad de demostrar lo que hemos hecho históricamente, lo que hemos hecho por el país”, señaló Jaramillo, quien admitió que es posible que la FIFA esté al tanto dado el monitoreo que realizan de todas las situaciones.

Asimismo, afirmó que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se reunirá pronto con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y que seguramente conversarán sobre este tema.

Ahora bien, el presidente de la Dimayor también habló sobre las acusaciones de intervención estatal en el fútbol.

“No consideramos que esto sea una persecución por parte del Gobierno, pero sí consideramos que algunas entidades de este que actúan separadamente no han sido conscientes de la dimensión de lo que están haciendo y del impacto que pueden tener en el fútbol profesional y en el fútbol en general en Colombia”, indicó Jaramillo quien añadió que utilizarán los medios jurídicos al alcance para demostrar que las consideraciones de los entes administrativos son erróneas.

Por otro lado, sobre los cuatro puntos mencionados por la SIC para abrir el proceso, Jaramillo reconoció que no han sido notificados y por lo tanto aún no puede hablar al respecto. Además, rechazó la posibilidad de acabar con la Liga Femenina y reiteró el compromiso de la entidad con la competición. Sin embargo, reconoció que “no hemos visto el apoyo por parte de algunas entidades y esto se demuestra con las investigaciones que se han abierto” y añadió que las investigaciones desestimulan la participación de los clubes.