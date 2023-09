Galán y Bolívar responden: ¿se lanzaría a la Presidencia en caso de no lograr la Alcaldía?

Bogotá

Dos de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo y Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, conversaron con La W a propósito de las propuestas con las que buscan el voto de los bogotanos de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre.

Entre las preguntas formuladas por La W, los candidatos respondieron acerca de su futuro político después de este periodo electoral, sobre todo en caso de que el resultado en las urnas no salga a su favor.

De esta forma, si la suerte y la decisión de los bogotanos no los acompañan el 29 de octubre, los candidatos respondieron si su plan B sería aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

Para Galán, esta no es una opción: “No, para nada. Yo no tengo plan B. Mi único plan es Bogotá, así lo he planteado”.

Además, recordó que esta es su tercera aspiración a la Alcaldía: “He aprendido de los errores y de las derrotas. He caído, me he levantado y yo creo que eso me puede ayudar a gobernar mejor, a tomar mejores decisiones, a rodearme de gente que me diga la verdad y me ayude a corregir aquellas cosas que eventualmente no esté haciendo bien”.

Por eso, sostuvo: “Esa es mi apuesta, no hay plan B, no se me ocurrió en los últimos meses lanzarme a la Alcaldía. He insistido en esto 12 años y tengo la esperanza de que esta vez sea la vencida”.

Por su parte, ante la misma pregunta, Gustavo Bolívar no descartó la posibilidad, pese a que repuso que todo depende de lo que dicte la decisión colectiva de su partido político: “Si no llego a ser elegido para alcalde de Bogotá, yo tengo una disciplina de partido del Pacto Histórico”.

Por eso, Bolívar aseguró que, si el Pacto en algún momento llegara a considerar que él podría ser un buen candidato para la Presidencia, “lo sería, pero no sin ese consenso”.

