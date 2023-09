Sector hotelero en Cartagena, afectado por obras de protección costera

Cartagena

Las alertas están encendidas en el sector hotelero de Cartagena por cuenta del atraso en el proyecto de Protección Costera, el cual debía finalizar en el mes de noviembre y se encuentra en una parálisis por al parecer orden del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La directora ejecutiva de Cotelco Cartagena y Bolívar, Liliana Rodríguez, hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que vuelque sus ojos hacía Cartagena y culmine con éxito el macroproyecto.

“En este momento se requiere atención sobre playa5 para poder habilitarla de manera urgente, no solo para el disfrute de los locales, para esos turistas a quienes les hemos incumplido desde hace 8 meses la promesa de habilitar la playa en Bocagrande”, indicó.

Puntualizó, “desde el sector de alojamiento hay afectación en los hoteles ubicados en la primera de Bocagrande, desde el mes de diciembre se debía habilitar esa playa como eso no ha pasado se han presentado cancelaciones de reservas, en algunos casos nos ha tocado compensar aquellos huéspedes que vienen con la intención de disfrute de Cartagena como destino de sol y playa”.

Señaló que como gremio no tienen una fecha precisa de habilitación de playa, “precisamente ese es el grito de alerta que tenemos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que venga a Cartagena y lidere esos Comités de Gerencia que hace un año se venían haciendo de carácter semanal, lo que se ha abandonado. Que se retome el proyecto y se finalicen las etapas que estaban concebidas”.

“El proyecto contempla playa 4, 3, 2 y 1. Cartagena necesita que Protección Costera sea finalizado; si logramos habilitar playa 5 tendríamos una playa con la que la ciudad no contaba”, puntualizó.

De manera enfática Juan Carlos Monzón, director de obra del Consorcio Proplaya, encargado de las obras de Protección Costera, le dijo a W RADIO que el atrasado se debe a la falta de articulación que tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“La decisión de apertura no está relacionada con trabajos de Proplaya sino con límites de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, autoridades como la DIMAR, y el Comité de Playa Local que son quienes autorizan la apertura de playa (…) es cierto que la playa 5 presentó una erosión que no debió haberse presentado, fue sujeto de una revisión y diseño que tomó bastante tiempo, en agosto nos indicaron que debíamos hacer como constructores para ajustar la playa, ya se hizo y la playa esta conforme a los diseños”.

Juan Carlos Monzón señaló que, terminaron el relleno de arena de la playa 4 pero no han dado luz verde para habilitarla y explicó “playa 5 se terminó en noviembre del año pasado pero presentó un retroceso en su línea costa, era necesario un ajuste de diseño el cual debe realizarlo el diseñador que es la Universidad de Cartagena; nos dijeron hace un mes lo que se debía hacer, que era extender el espolón #6 y hacer un nuevo relleno de arena para completar lo que se había perdido, ese relleno se debe completar este fin de semana”.

Sostuvo que para tranquilidad de los cartageneros terminaron 5 espolones de 6, pero lamentó que solo uno no tiene autorización de ejecución por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, “como tampoco tenemos autorización para iniciar los trabajos en playa 3, 2, 1″.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pidió que se enfocaran en los detalles menores de terminación para entregar playa 4 y 5, con el fin de abrirlas al público.

Director de obra del Consorcio Proplaya aseguró que los retrasos en las obras se dan por la no apertura de playas, que no les corresponde como encargado de la ejecución, “nosotros terminamos y entregamos los trabajos”.

“Playa 4 la terminamos en junio de este año, posterior a eso se las entregamos a interventoría que revisó el cumplimiento de los diseños y acreditó que está en condición de uso; la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le pidió a otro contratista que llegue y mire las condiciones de playa; adicionalmente se hace mediciones de corrientes en la playa para acreditar su uso seguro”, explicó Juan Carlos Monzón.

Siguió contando, “esas mediciones se las entregan a la DIMAR, a la entidad lo analiza y entrega una no objeción, cuando la DIMAR entrega la no objeción se va a un Comité de Playa, ese Comité ordena la apertura de la playa, desde que nosotros terminamos a dar la apertura de la playa se puede dar 6 meses”.

Sobre la polémica playa 5, enfatizó que se terminó en noviembre, pero se generó una erosión en el mes de enero y sólo hasta agosto, ocho meses, les dijeron cuáles eran los trabajos para desarrollar para corregir el daño. “lo corregimos y ahora esperaríamos que pasen 6 meses de mediciones para poder abrir”.

OBRAS PARALIZADAS, “LA INSTRUCCIÓN ES ENTREGAR LA PLAYA 4 Y 5 ANTES DE VACACIONES DE FIN DE AÑO”

En este momento las obras de Protección Costera se encuentran paralizadas, la orden la habría dado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, “la última vez que vino el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, ordenó parar las obras que no estuvieran relacionadas con la playa 4 y 5 básicamente el espolón 1 y el inicio del relleno hidráulico de la playa 3″.

“Dijo que hasta que no se entregaran las playas a y 5, el resto de las obras quedaban suspendidas (...) el proyecto está desfinanciado, para finalizar las obras y los dineros de las compensaciones. La nueva administración decidió terminar y entregar totalmente las playas 4 y 5, lo que va a generar un atraso futuro al no poder iniciar las otras playas”, manifestó Juan Carlos Monzón.

Aseveró, “en este momento tenemos aprobado $140 mil millones de los cuales ya hemos facturado $100 mil y tenemos que facturar $40 mil; no es posible invertir esos $40 mil de aquí hasta noviembre que es cuando se finaliza el contrato de nosotros, pero ese contrato como tal nosotros no lo hemos terminado por todo lo que ha pasado”.

El contrato termina el 21 de noviembre, “pero es imposible terminar en esa fecha, más si se le va a adicionar recursos; no sabemos si van a adicionar o nos van a ampliar el contrato. Esperemos que sí, porque el proyecto no podría quedar a medias, se entregarían en noviembre si no se hubiese presentado demoras con los permisos ambientales que era por parte de la entidad, temas sociales”.

“En este momento hay recursos para continuar sin necesidad de la adición, espero que nos permitan continuar, en el mes de abril se termina la totalidad de los recursos que tenemos asignados sin necesidad de la adición”, puntualizó.

Ahora bien, si no se amplía el plazo del contrato, aunque sea para gastarse o invertir los recursos que se tienen en el presupuesto, no se cumpliría ningún objeto del proyecto de Protección Costera, “se convertiría hasta en un problema legal porque no se cumpliría el objeto del contrato”.

Desde el Consorcio Proplaya le solicitaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que, amplie el contrato para invertir el resto de recursos que falta $40 mil millones, “si se quiere terminar todo el proyecto hay que adicionar $52 mil millones más para obras, interventoría y para compensaciones sociales”.

¿POR QUÉ NO HAN HABILITADO PLAYA 5?

Aunque se ha hecho el llamado de agilizar la entrega de playa 5 esta no se daría en un corto plazo.

“La mitad de la playa 5 está habilitada para apertura, que es la parte sur que no presentó la erosión, esa solo requiere señalización y todo está listo para realizarla, la parte norte no está lista para su señalización y tampoco para acceso de bañistas. ¿Pero qué pasa?, los pescadores dicen que no se instale ya que los afecta en su maniobra de pesca”.

Juan Carlos Monzón aseguró que llevan tres semanas esperando instrucciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, “estamos pendientes a una reunión entre los pescadores y la DIMAR para que concilien, tenemos todas las posibilidades, pero no hay acuerdo”.

Este proyecto de Protección Costera a todas luces requiere de una gerencia especial, no tiene doliente, está claro que no se puede manejar desde Bogotá con visitas cada tres o cuatro meses. Se requiere un articulador para que ponga orden en la falta de articulación que hay con los arquéalos, los pescadores, contratista, interventor, diseñador de la obra que es la Universidad de Cartagena, el que hace mediciones; hay mucha diversidad de funciones y se requiere una coordinación, una cabeza para que el proyecto no esté acéfalo.

Las vacaciones de fin de año están próximas y las playas están cerradas y sin terminar. El proyecto que tiene como objetivo proteger a Cartagena de la erosión, crear nuevas playas para uso y disfrute, crear un sistema de drenajes que evite las inundaciones en la zona, se ha convertida en la pesadilla de los ciudadanos.