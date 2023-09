Viajar al espacio de turismo: así fue la experiencia de Keisha Schahaff en Virgin Galactic

Keisha Schahaff, entrenadora de salud y bienestar, compró una rifa por costo de 10 dólares de mano de la empresa Space for Humanity, con motivo de apoyar casas humanitarias, sin esperarlo fue la ganadora y junto a su hija viajó al espacio a bordo de la nave Virgin Glactic, un pasaje que tiene costo de 460mil dólares.

La mujer pasó por los micrófonos de La W para contar su experiencia, relatando los momentos previos y durante el vuelo al espacio exterior.

“Yo tenía el sueño de viajar al espacio, y compré la rifa con esa iniciativa. Solo tres éramos pasajeros; un atleta olímpico, mi hija y yo, los otros tres eran miembros de la tripulación”, comentó.

Posteriormente, en cuanto a la experiencia a bordo, aseguró que “la experiencia de cero gravedad me tomó por sorpresa, fue un sentimiento de paz absoluta, sentía libertad, no tenía miedo. La vista del planeta Tierra me marcó, era absolutamente hermoso”.

El pasado trágico hecho del hundimiento del submarino que acudía a ver los restos del Titanic dejó entre la sociedad un temor frente a estas actividades que competen a adentarrse a sitios poco explorados, por lo que Schahaff también se refirió al peligro que podría estar expuesta.

“Ambas entendíamos el riesgo que corríamos, pero todo lo que hacemos tiene un riesgo. El miedo no es una razón para no hacer algo, siempre hay que aspirar lo que queramos y correr riesgos. Nosotras tomamos el riesgo y ahora estamos aquí para contar la historia”, aseveró.

Finalmente, en cuanto a la preparación que debió tener, “en cuanto gané empezó el entrenamiento, fue de casi dos años, aprendiendo como funcionaba todo, el manejo de la silla, como estar en cero gravedad, de meditación, de comer bien, fortalecer el sistema inmune, exámenes médicos, entrenamiento físico, fue muy completo”.

