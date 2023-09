¿Cuál sería la forma correcta de hacer popó? Coloproctólogo responde

Según la Mayo Clinic “la limpieza del colon habitualmente se usa como preparativo para procedimientos médicos, como una colonoscopia”.

Sin embargo, la entidad también explica en si web que “algunos profesionales de la salud de medicina alternativa ofrecen la limpieza del colon con otros fines, como la desintoxicación”.

Por este motivo, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más el cirujano coloproctólogo Juan Manuel Troncoso, quien dio detalles sobre esta práctica.

“El tema hay que tomarlo exactamente del qué es una limpieza del colon, porque mucha gente no tiene claro que es esto, creen que purgarse es limpiarse el colon y confunden lo que es un laxante con un purgante”, inició diciendo el médico.

Así mismo, relató que “uno le dice al paciente que es importante que se purgue una o dos veces al año. Purgarse es tomar un medicamento contra las lombrices y contra ciertos parásitos como las amebas, purgarse es matar esos bichos que no deberían estar”.

Y en esa línea, dijo que los laxantes “no están recomendados a menos que el paciente tenga un problema del tránsito intestinal y tengan que ser prescritos por un internista, médico general o gastroenterólogo”.

Por otro lado, el coloproctólogo puso sobre la mesa el tema de lo que se conoce como ‘purgarse’.

“Los perros cuando comen matas dicen que se están purgando, pero no, está comiendo fibra vegetal para mejorar el tránsito intestinal. La forma de que el popo tenga volumen es con la fibra vegetal, la mejor forma de purgar de manera natural es lavarse las manos, que los alimentos tengan buena cocción y tomar antihelmíntico y antimeridiano una o dos veces al año”, enfatizó.

Además, el doctor Troncoso habló sobre el estreñimiento y limpiezas de colon, dejando en claro que estas prácticas son peligrosas.

“Las trajeron desde el mundo oriental. Ya hay estudios demostrados que estas limpiezas de colon no solamente no nos sirven sino que son peligrosas porque nosotros tenemos bacterias en la mucosa del colon, dentro de nosotros hay más bacterias que células humanas, las células cada vez que arrastramos la mucosa del colon y la limpiamos, dañamos la microbiota, entonces por eso no se recomiendan esas limpiezas del colon, puede que se sienta mejoría porque se le quita la pesadez, pero a largo plazo se puede convertir en un problema un la microbiota”, relató el doctor.

En otro sentido, habló sobre la materia fecal humana. “La fibra debe ser en cantidades moderadas, si uno come mucha fibra y no toma mucha agua, el popo será dura y el popo debe ser suave, hay que tener un equilibrio entre la fibra y el agua

Finalmente, añadió sobre el tema, el estreñimiento, explicando cómo sería la manera correcta de hacer popó. “La gente no sabe hacer popo, y no sabe porque lo primero que dañamos en el acto de la defecación es porque lo hacemos sentado, es una forma antinatural de hacer popó y con el paso del tiempo ese problema empeora (estreñimiento) porque deberíamos hacerlo en cuclillas”.

