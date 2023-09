Por insulto a un concejal, PGN investiga a Daniel Quintero

La Procuraduría General de la Nación abrió, una vez más, una investigación disciplinaria al Alcalde de Medellín, Daniel Quintero; esta vez por el enfrentamiento con el concejal del Centro Democrático, Sebastián López.

El ente de control llamará a los dos implicados con el fin de establecer si los insultos del alcalde al concejal representan una conducta inadecuada que podría traerle consecuencias a Quintero que, dicho sea de paso, dijo no arrepentirse.



Lea también: Me disculparía si le hubiera pegado, pero me controlé: Quintero sobre insulto a concejal

El altercado, que quedó registrado en video, ocurrió el pasado 21 de septiembre, en medio de una rueda de prensa a la que citó el alcalde de Medellín a propósito del caso Tigo-Une. Hasta el sitio llegó el concejal López, quien acusó al mandatario distrital de “ladrón”; lo que produjo el cruce de palabras que terminó en la expresión “pa’ no pegarle, hijueputa” que tiene al alcalde en aprietos.

En diálogo con W radio, Quintero aseguró que “eso sí se lo merece, alguien les tiene que decir las cosas” e insistió en el supuesto plan con el que el Centro Democrático pretendía entregar el control de la empresa de telecomunicaciones a Millicom, generando pérdidas para la ciudad.