Pulso en Corte por revisión de constitucionalidad del Decreto de Emergencia en La Guajira

Esta semana algunos magistrados de la Corte Constitucional estuvieron en un viaje express de cinco días en La Guajira, debido al estudio de constitucionalidad que le está haciendo el alto tribunal, al Decreto de Emergencia Económica y Social en el departamento, el cual fue propuesto por el Gobierno Nacional.

Aunque el propósito inicial del viaje fue la inspección del desvío del arroyo Bruno, desde La Guajira tuvieron que conectarse y debatir el primer punto del orden del día sobre el Decreto de Emergencia.

Y a pesar de que han sido muchos los rumores acerca de si pasa o no en la Corte, La W conoció que por ahora va en empate, aún los magistrados no logran ponerse de acuerdo acerca de si pasa o no el Estado de Emergencia, por lo que continuarán la discusión la próxima semana.

Lo que dicen algunos magistrados es que ya hay un precedente y es la sentencia T-302 de 2017, en donde la Corte emitió 210 órdenes para que las instituciones trabajen por la protección de los derechos del pueblo Wayúu a la alimentación, agua, salud, entre otros y además declaró el Estado de Cosas Inconstitucional.

Y otros magistrados dicen que, independientemente de los precedentes, el hecho es que no están probados los hechos que se invocaron como fundamento de la declaratoria.