Marchas en Bogotá: más de 32.000 personas se manifestaron pacíficamente en las calles

Los seguidores del presidente Gustavo Petro acudieron al llamado del Gobierno del cambio y llenaron la Plaza de Bolívar para apoyar las reformas que se tramitan en el Congreso.

Una jornada que transcurrió entre las arengas de los movimientos sociales cercanos al Gobierno y la presencia de simpatizantes de campañas políticas del Pacto Histórico.

Según cifras de la Secretaría de Gobierno, fueron más de 32.000 personas las que llenaron la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Durante la jornada se contó con la participación de artistas nacionales, quienes entonaron sobre el escenario un mensaje de reivindicación. “Somos cientos, somos miles y seremos muchos más”, cantó el grupo Pasajeros.

La voz de las organizaciones sociales

Durante la mañana grupos sindicales como la CUT, Fecode, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la ASEPUPD se movilizaban desde el Parque Nacional. Este último llevó un pedido especial: que se apruebe la reforma pensional para que después de 26 años sus miembros puedan obtener su jubilación.

A la Asociación la conforman aquellos trabajadores de obras públicas de Bogotá, que, según reclaman, fueron despedidos sin justa causa entre 1996 y 1997, durante la alcaldía de Antanas Mockus. Aseguran que en ninguna de las administraciones siguientes encontraron apoyo.

“El gobierno no se dio cuenta de la masacre laboral que hubo en ese momento”, recalcó Jaime Rodríguez Palacios, uno de los coordinadores de la ASEPUPD, quien pide además una indemnización y que se les pague lo que les deben; el mismo llamado lo han llevado ante la OIT y la CIDH, pero las sentencias no se han cumplido.

“A nosotros nos ofrecieron 5.000 millones de pesos para que dejáramos el pleito y nos quedáramos callados, pero no aceptamos”, añadió Luis Fernando Ardila. “Nosotros salimos a las calles a rebuscarnos la vida y lo que queremos es buena salud y el derecho a una pensión”.

Junto a ellos marcharon también indígenas del Cauca y del Putumayo, quienes recorrieron antes un largo trayecto desde sus territorios para llegar a Bogotá y se instalaron provisionalmente en el parque Tercer Milenio.

“Sugllapi Iuiarispa Kawsasunchi” fue una de las frases más llamativas de sus pancartas. Significa “vivamos pensando unidos” y es el lema del resguardo Inga de Yunguillo. James Becerra, uno de sus líderes, aseguró que junto a su comunidad asistieron a la marcha para llevar un mensaje de apoyo porque “a nosotros, los que vivimos alejados de la ciudad, las reformas del presidente Petro sí nos favorecen”.

Explicó que buscan tener contacto con los distintos ministerios para ver un cambio en sus territorios. En materia de educación, por ejemplo, piden evaluar que el ICFES no le haga las mismas preguntas a un estudiante del centro del país y a uno que vive en un resguardo, pues los contextos son diferentes: “Nosotros hablamos bastante de educación propia y queremos articularnos porque los estándares que nos colocan no nos sirven. Necesitamos abrir caminos con nuestro pensamiento, no con el pensamiento occidental”.

Diana Rojas también llegó a la Plaza de Bolívar portando una pancarta con la foto de su tío Edilberto Cárdenas Cárdenas, quien en 1986 desapareció y nunca más se supo de su rastro: “Él era lo que hoy en día llamamos un líder comunal. Trabajaba por un barrio, por su gente y reunía mercados, pero tenía ideas contrarias al Gobierno”, recuerda.

“Mi abuela murió esperando que regresara algún día y nunca regresó, así que estoy aquí porque no quiero que esto pase más, porque los gobiernos sanguinarios no son una opción, matar tampoco”, agregó.

La presencia de campañas políticas

Aunque la persona que moderó el evento en repetidas ocasiones pidió que quienes fuesen candidatos a elección popular se retiraran, pues no era una ocasión de campaña, lo cierto es que durante el recorrido sí se evidenció propaganda política de Gustavo Bolívar, tal cual lo habían advertido muchos.

En el Parque Nacional se parqueó un vehículo con mensajes alusivos a las campañas del Pacto Histórico para la Alcaldía, el Concejo y las Juntas de Bogotá. El asesor jurídico que estaba en el lugar aseguró que se trató de “una situación circunstancial”, pero en sus manos tenía una bolsa con stickers de “Bolívar Alcalde”.

Más adelante, en la esquina de la calle 12 con séptima, justo al lado de la Plaza de Bolívar, otras personas repartían volantes del mismo candidato y la única respuesta que dieron ante los cuestionamientos de este medio fue: “¿Qué busca? ¿A qué quiere llegar?”.

“Rechazaremos todos los intentos golpistas”: el mensaje a la oposición

Cuando el reloj marcó la 1:15 p.m. notorios representantes del Pacto Histórico subieron al escenario con un letrero en el que se leía “Aguante Petro”. Uno a uno hablaron para manifestar su apoyo al Presidente.

“Le notificamos a la extrema derecha que no dejaremos de respaldarlo (a Gustavo Petro) y que rechazaremos todos los intentos golpistas”, afirmó Fabio Arias, presidente de la CUT.

“A los que piensan derrocar a Gustavo Petro la Guardia no les tiene miedo”, advirtió uno de los líderes de la Guardia Indígena.

Luego siguieron los shows al ritmo de la música colombiana con La Pacifican Power, que puso a bailar a un público al que no le importó el torrencial aguacero y continuó presente. Y a las 2:00 en punto, cuando la lluvia había cesado, Gustavo Petro subió al escenario.

Una a una, Petro explicó sus reformas

Rodeado por su gabinete, el mandatario pronunció un discurso de casi 40 minutos en el que resumió una a una sus reformas. “Es a ustedes, al pueblo, al que se debe este Gobierno. No tenemos razón de ser si no es por ustedes”, fue el mensaje con el que inició.

Así las cosas, inició con la reforma a la salud e indicó que “cuando hablamos de salud lo que estamos pensando es que nadie en el territorio nacional se quede sin un tratamiento y prevención de la enfermedad”.

Para referirse a la laboral hizo un chiste recordando el más reciente sencillo de Shakira, titulado ‘El Jefe’, que se está convirtiendo en un himno contra la explotación laboral y en representación del migrante.

“Como dice Shakira en su última canción, que la he publicado porque dio en el clavo, es que no haya explotación. Queremos que la señora de los tintos no sufra. Esa señora tiene que subirse en un TransMilenio dos horas para llegar a su casa después de 10 horas de trabajo y no puede ver a sus hijos. Así no puede ser”.

Frente a la reforma a la educación aseguró que esta “busca que los jóvenes puedan entrar a la universidad, que la educación superior sea un derecho y no un privilegio”.

Respecto a la pensional, uno de las más cuestionadas, recordó que está pensada para que “el viejito y la viejita que pasean por esta plaza de Bolívar vendiendo Bon Ice puedan tener un plato de sopa, un bono pensional y un techo”.

Así mismo, habló de la reforma agraria, en línea con lo que se ha anticipado y es que el marco jurídico actual permite llevar a cabo las acciones que se quieren –por ello se reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria–; sin embargo, invitó a un gran acuerdo nacional para acelerar la compra de tierras que serían entregadas al campesinado.

Anunció también que tramitará también una reforma a los servicios públicos para que tengan como eje central al usuario y no privilegien al empresario: “Creemos que el servicio público debe tener en su centro al usuario, que este debe tener instrumentos para incidir en las tarifas. El mínimo vital que creamos en Bogotá se va a extender a todo el país en agua potable y energía eléctrica”.

“Si mañana hubiera elecciones, otra vez ganábamos la Presidencia”

Finalmente, Gustavo Petro envió un mensaje a quienes dudan de la acogida que tiene su gestión, a propósito de la encuesta que reveló un 63% de desaprobación.

“Decían que este gobierno había perdido popularidad y sacan unas encuestas que lo único o que evidencian es la mentira. Las encuestas reales nos dicen que si mañana hubiera elecciones otra vez ganábamos la presidencia”, dijo, repitiendo una frase que ya había pronunciado en otro escenario y que en su momento llamó bastante la atención.

Así terminó la marcha, pero las actividades del mandatario continúan, pues durante este 28 y 29 de septiembre desarrollará tres eventos de ‘Gobierno con el Pueblo’ en distintas localidades de Bogotá.