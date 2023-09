Alumno de un instituto en Jerez, España, apuñaló a compañeros y profesores

En el Instituto Elena García Armada de Jerez de la Frontera, España, se ha producido un incidente en el que un estudiante de tercer año de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) aparentemente sacó cuchillos durante un episodio de enfado y atacó a personas indiscriminadamente. Tres profesores y uno de los dos alumnos heridos fueron trasladados al hospital local, con uno de los docentes requiriendo cirugía debido a una lesión más grave.

El presunto agresor fue detenido y llevado a la Comisaría de Jerez de la Frontera, donde permanece en custodia policial mientras se completa la investigación. Posteriormente, será entregado a la Fiscalía de Menores.

Tras el incidente, los estudiantes del instituto fueron evacuados al patio, y algunos padres preocupados y nerviosos se acercaron al centro educativo para obtener información. Muchos de ellos optaron por llevarse a sus hijos.

Según un padre de un estudiante del instituto, el menor ya había protagonizado episodios violentos previos, como lanzar sillas en clase. Aunque aún se desconoce el motivo exacto del ataque, parece que el agresor pudo haber sido víctima de acoso escolar.

Testigos señalan que el estudiante en cuestión es inteligente, pero a menudo se encuentra solo y es objeto de burlas por parte de sus compañeros. La naturaleza premeditada del ataque, dirigido específicamente a ciertos alumnos que aparentemente lo molestaban, sugiere que el agresor no actuó de forma aleatoria. Según los testimonios, su intención no era atacar indiscriminadamente, sino que se dirigió a individuos en particular.

Algunos informes indican que el menor podría haber experimentado acoso escolar, lo que podría haber contribuido a su comportamiento. Supuestamente, el miércoles por la tarde, el agresor habría advertido a algunos de sus compañeros.