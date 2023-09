Debate: ¿CNE puede seguir revocando candidaturas o viola los derechos políticos?

El Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría en las elecciones territoriales en el país ha tenido un rol protagónico tras hacer efectiva la revocación de varias candidaturas, como las de Rodolfo Hernández, Patricia Caicedo y Tulio Gómez, siendo unas de las más sonadas.

El presidente Gustavo Petro ha salido en defensa de los candidatos, lo que ha generado controversia por presunta intromisión del mandatario en política. Para debatir el tema, pasaron por los micrófonos de La W los representantes a la Cámara, Víctor Salcedo, del Partido de la U, y Pedro Suárez Vacca, del Pacto Histórico.

“Tenemos que reformar todas esas normas del CNE y la Procuraduría que afectan los derechos políticos de las personas elegidas por voto popular. El derecho internacional humanitario dice que está prohibido que autoridades administrativas intervengan como ellos lo están haciendo”, aseguró el representante Suárez Vacca.

A lo que el representante Salcedo respondió, mencionando que “en Colombia se habilitan candidatos sancionados por su accionar. Candidatos que, según la ley, tienen problemas judiciales. Si nosotros creemos que la Procuraduría y el CNE no pueden actuar, entonces démosle el poder a la Presidencia, para que se acabe la institucionalidad”.

Ante esta aclaración, Suárez Vacca afirmó que “mientras estas personas no hayan sido sancionadas formalmente por la justicia, no se puede asumir su responsabilidad en los eventos donde son cuestionados. Nosotros no podemos seguir pasando por encima de las normas internacionales”, para finalmente, Salcedo cerrar con que “el CNE debe velar porque los candidatos que aspiren estén cumpliendo la ley. Esa responsabilidad no la puede asumir el presidente, como lo quiere hacer por medio de su Twitter”.

