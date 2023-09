Ambiente hacia instalación va mejorando: Camilo González por diálogos con disidencias Farc

El jefe del Estado Mayor Central de las Farc, ‘Iván Mordisco’ en un video publicado en horas de la noche de este viernes 29 de septiembre dijo que “desde el 22 de septiembre anunciamos la suspensión de acciones ofensivas para parar la guerra y reducir al máximo los efectos sobre la población civil, hasta hoy los discursos guerreristas se siguen imponiendo (…) mantenemos la suspensión de acciones ofensivas, desafortunadamente el asedio pone en riesgo el gesto de paz”.

Lo anterior puso en el centro del debate la instalación próxima de los diálogos de paz entre disidencias Farc y Gobierno que tendrán lugar el 8 de octubre de 2023, y para hablar sobre la coyuntura, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana, Camilo González Posso.

“Puede haber sorpresas, pero todo esta enrutado para que el próximo domingo 8 se haga la instalación de la mesa de diálogos”, relató en su primera intervención.

Así mismo, explicó que “la declaración que hizo ‘Iván Mordisco’ ayer contribuye porque dejaba muchas dudas y anuncia que no solo van a continuar, sino que mantiene la decisión de suspender acciones ofensivas antes de que se declare el cese al fuego bilateral”.

“Hasta que no se declare el cese al fuego bilateral no se tendrá la certeza del cese de las hostilidades, la situación en el país si uno mira las estadísticas, no podríamos decir que ha habido una ofensiva generalizada, ha estado focalizada en situaciones de algunas partes y el ambiente hacia la instalación va mejorando”, dijo sobre los diálogos de paz con las disidencias Farc.

Dijo además que “después de los acontecimientos de explosiones y daño discriminado, la bomba en Jamundí, eso generó incertidumbre, incluso para que se modificara la ruta de instalación, pero la declaratoria del cese al fuego bilateral que hicieron ha ayudado”.

