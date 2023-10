Al Oído | Petro en campaña: frenan alza de gasolina y tanquean populismo

En medio de un ambiente de investigaciones a quienes son su primer anillo de confianza, como su hijo Nicolás Petro, su exjefe de gabinete y ahora directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, su exembajador en Venezuela Armando Benedetti, protestas citadas y al parecer financiadas por el gobierno a un mes de elecciones, lo que es vergonzoso, se empieza a generar la duda de si el Gobierno está en campaña.

Pero, eso no es todo, también sorprendió el anuncio de la suspensión del alza de la gasolina que a decir verdad no creo que sea precisamente por inconveniente en el pago compensatorio a los taxistas. Es tal vez una estrategia del populismo. No realizar alzas en pleno mes de elecciones porque deben tanquear su imagen, esa que últimamente sólo cae.

Por esto el país exige respeto a la democracia que está lejos de que en medio de unas elecciones se presione a ciudadanos y funcionarios a salir a las calles. La cosa no termina ahí, el presidente además ha iniciado consejos de gobierno en diferentes localidades de la capital y desde cuentas institucionales como la de la Presidencia de Colombia en X empezó a recordar sus resultados en materia de educación y salud con la frase “hoy el Cambio vuelve a Bogotá para mejorar sus condiciones de vida”. ¿Acaso está impulsando su lista al Concejo y la candidatura del candidato del Pacto a la Alcaldía?

Al final estamos ante contradicciones éticas de quienes prometieron ser el cambio, y mucha lupa porque recordamos que es ilegal que un funcionario público intervenga en elecciones. Lo que antes criticaban hoy lo justifican.

Llamado al Gobierno: menos ayuda electoral y mejor pónganse a trabajar.