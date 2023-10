Pedro Niño se desligó de afirmaciones de Juan F. Petro sobre aumento de votación

En entrevista con W Radio, el abogado Pedro Niño se refirió al supuesto aumento de la votación del hoy presidente de la república, Gustavo Petro, en algunas zonas tras las visitas que realizaron a la cárceles, asunto mencionado por Juan Fernando Petro en una entrevista con Los Informantes.

Allí, Niño se desligó de lo dicho por Juan Fernando Petro: “Las palabras son de él, no son mías, en eso no tengo ni idea. Si eso sirvió para que en ciertas zonas del país esa votación se incrementara yo ahí si no tengo idea, eso lo saben son los políticos”, expresó.

Asimismo, sostuvo que en las visitas que realizaron a las prisiones no se habló de ningún candidato a la presidencia, y afirmó que el “tema de La Picota ha sido mal entendido y mal comprendido”. Aseguró que Juan Fernando Petro sólo ingresó una vez al penal.

“Eso jamás se propuso. El tema está en que cuando escuchan a un abogado hablar sobre el tema de reforma al código penal en beneficio de la población carcelaria pues eso anima, a un grupo de personas que se encuentran en estado de reclusión y pues, a decir, este es un Gobierno de cambio. Nadie habló de candidaturas, nadie se expresó frente a un apoyo a uno u otro candidato”, señaló a W Radio.

Adicionalmente, enfatizó en que su trabajo fue que tanto Petro como Rueda comprendieran qué se vive en un espacio de reclusión y “las falencias del circuito carcelario en Colombia para poder edificar una posibilidad de redención y resocialización”.

Por otra parte, respondió a la información que ha vinculado a su organización Comisión Americana de Derechos Humanos con la hipótesis del supuesto montaje entre militares, Clan del Golfo y civiles en los hechos de Bocas del Manso en Tierralta (Córdoba).

El litigante afirmó que hicieron presencia en la zona por invitación de la comunidad días después de la incursión armada, y que habían participado en un evento meses atrás, pero en ningún momento supieron de integrantes del Clan del Golfo en esa comunidad ni cohonestaron con ellos.

“La Comisión Americana de Derechos Humanos no tuvo ninguna participación en ninguno de los hechos que se señala (...) escucho al mismo tiempo que el director de la Comisión Americana, Rodrigo Ricaurte, hacer que nosotros tenemos algo que ver en esos hechos, creo que es un tema bastante imprudente del señor Ricaurte” señaló Niño.

Además, afirmó que la única persona de su organización que estuvo en la zona tras la situación fue una joven que aparece en una foto quien “asiste a una reunión y fue invitada por varias comunidades y personas, ella asiste en representación de la Comisión, pero al mismo tiempo iba otra fundación”. También expresó que el pasado 12 de agosto recibieron supuestas denuncias de una comunidad de la zona sobre alegados abusos de militares.

Finalmente, aclaró que no ha fungido como facilitador entre el gobierno y el Clan del Golfo: “realmente yo nunca fui notificado ni tampoco acepté esa intermediación, hay incomprensión frente a la figura de Pedro Niño y esto lo vengo dilucidando ante la Fiscalía” dijo.

Ante su alejamiento del Alto Comisionado Danilo Rueda negó que fuese tras el escándalo de La Picota y expresó que obedece a diferencias de índole conceptual que resumió así: “yo soy abogado, soy un especialista en derechos humanos, soy una persona que comprende las dinámicas en las cárceles, yo veo la paz desde otro escenario y eso conllevó que haya un alejamiento en las posiciones que tenemos, creo que él tiene su realidad frente al tema de una paz y yo la tengo de otra manera” dijo.