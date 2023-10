“Cuando Dios te da un don, no se puede desperdiciar”: soprano Serena Sáenz

En entrevista con La W, la soprano española Serena Sáenz contó cómo su don fue descubierto “sobre los 12 o 13 años, que mis maestros de la coral, que es donde empecé a cantar, ellos dijeron: “esta niña tiene una voz preciosa y la debe cultivar de verdad porque vas a llegar lejos”, y gracias a Dios que les escuché”.

Afirma que sus profesores “lo veían muy claro que se tenía que dedicar a la música”, pero a ella le gusta “bailar, actuar, soy como un animal de escenario”, y siendo tan joven pensaba que la música clásica “era muy estática y que no me iba a divertir de la misma manera que quizás haciendo musicales o música pop”.

Pero cuando descubrió lo que significaba cantar música clásica, asegura que le “llena el corazón de tal manera, que el resto de géneros no me le llenan a la hora de interpretarlos. Al escucharlos me encanta, soy amante de cualquier tipo de género, pero a la hora de interpretar si que es verdad que puedo con mi voz quizás expresar de la mejor manera posible”.

Con respecto a su preparación para la interpretaciones, dice que “es muchísima disciplina porque somos atletas de la voz. El músculo hay que trabajarlo diariamente, hay que cuidarse, yo hago mucho deporte en el gimnasio, cuido mucho la alimentación, hablar poco, no salir por las noches, no beber, todo lo que uno quizá le gusta hacer los fines de semana, pues yo lo hago bastante de vez en cuando, para poder estar en la mejor forma física y vocal en el momento que tengo una actuación, porque no es solo en el momento de la actuación, sino que tenemos ensayos casi a diario y tienes que dar lo mejor de ti, siempre el cien por cien, y el músculo pues se resiente si lo tratas mal”.

Considerando que “es un modo de vida más que un número de horas concretas. Eso con la voz no puede ser, porque las cuerdas vocales se resienten y se fatigan. Hay mucha preparación mental”, pero “las horas de entrenamiento vocal, de hacer técnica, eso puede ser quizás de una hora al día, y cuando uno tiene la voz lista y calentita, pues entonces quizás le dedico otra hora o dos horitas más a cantar realmente el rol que esté en ese momento estudiando”.

Por otra parte, cree que “es necesario tener una válvula de escape y no estar siempre metido en lo que uno trabaja. Adoro la música clásica, pero me gusta muchísimo bailar, entonces lo hago poco, pero yo estoy feliz y encantada de salir con mis amigos a bailar un poco de reggaetón y soy la número uno fan de Rosalía. Me encantaría poder hacer algún día una colaboración donde mezclar su fusión flamenco-reggaetón con lírica. Creo que sería un producto realmente especial”.

Además, declaró que en un día normal le gusta “hacer largos paseos, tengo mi rutina de ejercicio, voy mucho al gimnasio porque hay que cultivar el cuerpo para que la voz esté lista, y bueno, es que no queda mucho tiempo al día entre el ejercicio, cuidarse y estudiar lo que tengo que estudiar, no queda tampoco demasiado tiempo para hacer más cosas”.

Finalmente, confirmó que “está en mis planes poder ir a Colombia. Lo estoy gestionando para poder hacer una gira por latinoamérica, empezando por Colombia”.