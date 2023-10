Pido cada día que se sepa la verdad: Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares

A trece años del presunto asesinato del joven Luis Andrés Colmenares, su madre, Oneida Escobar, decidió finalmente hablar de lo que han sido más de diez años buscando la verdad, usando la escritura como herramienta, lanzando su libro “Mi Viacrucis”.

Escobar pasó por los micrófonos de La W para dar cuenta de su dolor y trabajo incansable en pro del esclarecimiento de estos hechos.

“La muerte de un hijo no se supera, uno aprende a vivir con el dolor. Yo estoy segura de que a mi hijo lo mataron, no con intención, fue en una pelea, le querían dar una lección pero no lo ayudaron, no lo auxiliaron, lo tiraron a un caño”, expresó la madre de Colmenares.

Asimismo, se refirió las dudas que existen sobre si realmente se trató de un asesinato, “me arrepiento de haber tenido esa audiencia a puerta cerrada. Si todo el mundo hubiera visto las fotos verdaderas de mi hijo, no quedaría ninguna duda de que lo mataron. La justicia no ha hecho nada. Tanto cambio de fiscales, de generales”.

Oneida Escobar, además, aseguró que una madre no se cansa de luchar, buscando todos los canales posibles para dar con la verdad, “si no es en la Corte, yo buscaré la justicia que mi hijo merece”.

En cuanto a los posibles victimarios, Escobar aseguró que “el perdón es poder recordar sin dolor, y yo tengo que recordar a quien le hizo daño a mi hijo, tengo 13 años de no tenerlo, 13 años de estar orando por las personas que le hicieron daño, para que Dios toque su corazón y digan la verdad de lo que le pasó a Luis”.

Finalmente, habló sobre la serie de Netflix por medio de la que se recrearon los hechos del caso Colmenares, aseverando que no le gustó la producción por “como la pintan”.

“No me gustó porque pintan a mi familia en brujería, solo porque he dicho que he hablado con mi hijo en sueños. Uno tiene conexión con los hijos desde el mas allá. Yo soñé con Luis y él me habló, me decía que no buscara más, sé que está tranquilo, que está feliz donde esta. (…) No creo en la brujería, yo creo en Dios”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: