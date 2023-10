CGR investiga presuntas irregularidades en cuerpo de bomberos voluntarios de Envigado

La W conoció las presuntas irregularidades que revela la Contraloría en convenios celebrados entre la Dirección Nacional de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado.

El ente de control dice que hay deficiencias en los procesos contractuales lo cual puede llevar incluso posibles incidencias penales al no saber qué pasó con 250 millones por facturas que no tiene relación con los productos o actividades no ejecutados.

Pero, además, hay otros cinco hallazgos, varios de ellos con incidencia disciplinaria.

Y es que desde hace un año en La W denunciamos presuntas irregularidades en estos contratos, y del sospechoso rol de la asesora Viviana Andrade, asunto que el director de bomberos de ese entonces negó y ahora el ente de control investiga.