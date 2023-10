El Soat no puede ser un régimen aparte del sistema de salud: Guillermo Jaramillo

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, habló en los micrófonos de La W sobre la polémica que se ha desatado alrededor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), luego de haber manifestado que este “no debería existir”.

De acuerdo con Jaramillo, “lo que siempre ha propuesto el presidente es que solo haya un sistema de salud, nosotros desafortunadamente tenemos fracturado ese sistema, inclusive, tenemos régimen subsidiado y régimen contributivo, menos dinero para los pobres y más recursos para los que tributamos”.

Añadiendo que “la mayoría del presupuesto, el 70% se gasta en el régimen contributivo, lo mismo sucede (…) a pesar de que el régimen contributivo está subsidiado porque apenas aporta el 35%, y nos gastamos el 45% en el régimen subsidiado seguimos teniendo un sistema para pobres y un sistema para los que tienen trabajo”.

En esa misma línea, el jefe de la cartera de Salud detalló que “resulta que el Soat es un régimen aparte, tiene unas tarifas superiores que por eso en ciudades intermedias se les paga a las ambulancias para que lleven a los afectados exclusivamente a una clínica de la zona, ahí cuando termina la plata del Soat el paciente termina botado en un hospital público y el gobierno y el hospital público, ya sin plata y sin recursos, deben costear la salud de esas personas”.

Por esto, dice el ministro, hay que buscar cómo paulatinamente se logra que los regímenes especiales se conviertan en uno solo “para que mañana todos seamos ciudadanos de primera y todos tengamos los mismos derechos para poder llegar a tener salud en Colombia”.

Para finalizar, Jaramillo comentó que hay cosas “aberrantes” dentro del sistema, por eso su iniciativa de acabar con el Soat.

“Lo que yo digo es que eso no debe ser un sistema aparte de lo que debe ser el Sistema General de Salud. Yo no estoy diciendo que desaparezca el pago que tenemos que hacer quienes tengamos vehículos para que estén asegurados contra accidentes de tránsito, lo que digo es que no puede ser un sistema aparte del sistema de salud ni tener tarifas especiales”, puntualizó.

