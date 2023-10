Patrullera de la Policía Metropolitana de Montería denunció acoso sexual y laboral

La patrullera Daniela de la Ossa, adscrita a la Policía Metropolitana de Montería denunció a través de sus redes sociales ser víctima de acoso sexual y laboral. La denuncia se conoció el pasado 6 de octubre.

“Algunas patrulleras toman la drástica decisión de quitarse la vida, yo no, yo sí voy a denunciar públicamente y ante Procuraduría. Ya no aguanto más acoso sexual y laboral, simplemente porque no quise acceder a pretensiones”, señala la patrullera.

“Yo pedí mi baja, pedí mi retiro; no quiero trabajar más en la Policía Nacional, debido a las vivencias que tuve. Si eso era lo que querían, pues ya lo lograron, pero aún siguen…cuando instauré la denuncia por acoso sexual y laboral, me encontré con actitudes horribles, con discriminación”, agrega la patrullera.

La patrullera tiene 6 años en la institución, en la Estación de Policía del municipio de Cereté, Córdoba, de donde es oriunda.

Frente a la denuncia, desde la Policía Metropolitana de Montería se emitió un comunicado en el que se advierte de la apertura de una investigación para determinar responsabilidades.

“Una vez conocidos los hechos denunciados, se dispuso la apertura formal de una investigación disciplinaria para determinar con claridad todas las circunstancias que enmarcan estos hechos”, se indicó por parte de la Policía.

“De igual manera, se activó la ruta de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Género, con el fin de garantizar la integridad de la funcionaria. Es fundamental destacar que la Policía Nacional es un garante de los derechos de la mujer, y rechazamos de manera tajante cualquier tipo de agresión física o sexual en contra de la mujer”, resaltó la Policía Metropolitana de Montería, en cabeza del coronel Gabriel García.