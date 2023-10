Álvaro Uribe rechazó la negativa a precluir la investigación en su contra

Durante un evento de campaña del Centro Democrático en Medellín, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de negar, por segunda vez, la preclusión de la investigación en su contra por los presuntos delitos de compra de testigos y fraude procesal.

Desde el barrio Manrique, Uribe insistió en que entregó todos los elementos que certifican que no tuvo responsabilidad en los hechos de los que lo acusan, por lo que asegura que “no puedo aceptar que la Corte hubiera dicho que fuera para engañar y que se siga poniendo en duda lo que está probado”.

Sobre las dudas que recaen en las versiones de Vicky Jaramillo, que asegura haber sido quien le comunicó a Uribe las intenciones de Monsalve de contar las supuestas presiones que había recibido, el exsenador manifestó que “pueden que tenga inconsistencias, pero lo que sí es claro y en lo que no hay inconsistencias es que ella fue quien me informó, no fue iniciativa mía”.

El expresidente anunció que irá por varias partes del país para poner en discusión su caso y aseguró que “yo he hecho valer mi derecho a defender mi reputación y han abusado de ese derecho para anular mis derechos electorales, para pretender anular mi libertad y ponerme a terminar mis años en una cárcel”.