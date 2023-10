La inflación está ahogando a los restaurantes en Colombia

La inflación en el gremio de los restaurantes se ha convertido en el problema principal para los propietarios de esta cadena. Llevamos seis meses de inflación y aún no muestra signos de disminuir; en el caso de los alimentos, los precios siguen en aumento. Los expertos advierten que el panorama para el final de 2023 no es alentador, ya que aún no se han tomado medidas para reducir los precios de los alimentos. Como resultado, este año se han visto obligados a cerrar ciertos restaurantes que no pudieron sobrellevar la situación económica.

En una entrevista realizada por Sigue La W, Leonor Espinosa, chef colombiana y propietaria de restaurantes, señaló: “la situación es compleja, ya que los alimentos son la materia prima fundamental de los restaurantes, lo que ha obligado a aumentar los precios de los menús hasta en seis ocasiones”.

Esto explica cómo la industria se ha visto afectada por los elevados costos de los alimentos y su impacto en la rentabilidad de la cadena de restaurantes.

Sigue La W también se tomó la tarea de visitar un restaurante llamado ‘Los Famosos Corrientazos’, cuyo propietario, Edgar Gutiérrez, afirma que la mayoría de los alimentos han experimentado un aumento extraordinario en sus precios. “Entre los alimentos que han subido de manera significativa se encuentran la papa, los huevos y las legumbres”.

Esto demuestra cómo los precios están afectando la rentabilidad de los restaurantes y cómo algunos han tenido que cerrar debido a esta situación.