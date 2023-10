Vuelve y juega: nuevo rifirrafe entre senadores JotaPe Hernández e Inti Asprilla

Los senadores Jonathan Pulido e Inti Asprilla volvieron a protagonizar un duro enfrentamiento en la Plenaria del Senado, esta vez por cuenta de un debate que surgió entre ambos alrededor del papel de la izquierda en Colombia y otros países.

La discusión se originó luego de que Pulido, también conocido como JotaPe Hernández, cuestionara que el presidente Gustavo Petro no haya condenado los ataques de Hamás sobre Israel, que dejan un número indeterminado de muertos, heridos y desaparecidos.

“Impresionante cuanta hipocresía e incoherencia hemos escuchado a diferentes congresistas de la izquierda defendiendo a Hamás y no me sorprende, también son defensores de los guerrilleros terroristas de acá de Colombia, audiencias de Farc, ELN, Clan del Golfo. Los escucho cómo hablan en defensa del grupo terrorista Hamás, pero no de las violaciones de Derechos Humanos que comete el régimen de Maduro, uno de los que más ha visitado Gustavo Petro siendo presidente”, precisó.

Tras esa intervención, su copartidario Inti Asprilla, con quien ha protagonizado varias discusiones en el pasado, solicitó la palabra para defender al Gobierno y, especialmente, a la izquierda como fundadora de Alianza Verde, partido en el que ambos militan.

“Milito en un partido de origen de izquierda y no puedo permanecer callado e impávido ante tanta ignorancia y ramplonería. Lo que está pasando en el mundo muestra lo que está mal en toda la humanidad. Lo que está pasando en Israel y Palestina muestra la gravedad y la degradación de la condición humana en general”, indicó Asprilla.

Asimismo, Asprilla le recordó a Pulido el originen de la colectividad y cuestionó incluso su permanencia en la misma.

“Este partido, conozca la historia, es descendiente de un proceso de paz y de izquierda, este partido lo fundaron personas que eran parte del movimiento M-19 que tuvieron la valentía de firmar La Paz. La persona a la que usted le pidió el aval (Carlos Ramón González) es una persona de izquierda y que hace parte del Gobierno hoy en día. Lo invito a que, si le molesta tanto lo que fue la izquierda, pues renuncie al partido Verde que, muy a pesar suyo, nació de la izquierda colombiana”, agregó.

Ante esto, JotaPe Hernández solicitó derecho a réplica y afirmó que desde el primer momento fue claro en sus posiciones ideológicas y que la Alianza Verde no es hoy un partido que tenga unidad en la izquierda. Además, señaló que su discurso seguirá siendo el mismo y que, si hay molestia, tendrían que expulsarlo.

“No por más que grite o arme escándalo va a poder intimidarme. En el partido Alianza Verde también hay personas que son de Centro, que no se catalogan de izquierda, entonces bájese de esa nube que todos no son de izquierda. Aquí no se trata ni de izquierdas ni derechas. el Partido Verde si no les gusta la posición de JotaPe Hernandez qué están esperando para expulsarme, que lo hagan si les da la gana”, concluyó.