Consejo de Estado resolverá si terna para fiscal puede ser de solo mujeres

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero Zuluaga, presentó una tutela pidiendo tumbar la terna para elegir al próximo fiscal general de la Nación por estar confirmada solo por mujeres.

Según el magistrado en esta oportunidad no se respetó la equidad de género, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro postulara a Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra en la terna que le entregó a la Corte Suprema de Justicia, que de hecho, tiene que resolver un derecho de petición para determinar si Amparo Cerón, quien fue integrante de la primera lista, tenía que haber renunciado o el presidente podría prescindir de su nombramiento.

Ahora esta tutela que llegó al Consejo de Estado tendrá que estudiar, el primer lugar si es procedente y los argumentos que presentó el magistrado como por ejemplo, en el que afirma que se le está vulnerando su derecho al voto por no poder escoger entre los diferentes géneros:

“En esa misma intervención manifesté, que como potencial elector que soy del próximo (a) Fiscal General de la Nación, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, consideraba que se me estaba violando mi derecho al voto, en tanto no se me estaba permitiendo escoger entre los distintos géneros existentes, pues una lista integrada por solo mujeres limitaba mi posibilidad de escoger entre la diversidad de géneros, para finalmente direccionar la elección en forma obligatoria e inexorable en una persona del sexo femenino”, dice la petición.