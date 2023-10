“Mi casa está llena de grasa”: denuncian restaurante en Pereira, Risaralda

Sigue La W recibió una denuncia de una mujer que se siente molesta e incómoda debido a la situación que está viviendo a raíz del problema causado por el restaurante Sayonara, ubicado en la circunvalar de Pereira, Risaralda.

En el establecimiento se evidencia cómo el humo y la grasa que se generan, terminan afectando a la vivienda de sus vecinos, quienes aseguran que toda su casa, ropa e incluso cabello huelen a grasa debido a la problemática que están experimentando.

Catalina Acevedo, la denunciante, afirmó que: “hasta el día de hoy, hacer un cerramiento es como si la casa estuviera incendiándose, y la verdad me arrinconaron, me vi obligada a cambiarme de cuarto; mi casa huele solo a grasa, y cada vez que barro, lo que aparece es hollín”, señala, cuestionando por qué en otros puntos de la ciudad donde el restaurante tiene presencia no ocurre lo mismo. Ella busca una solución rápida.

Por su parte, Sigue La W obtuvo una respuesta de la propietaria del establecimiento, quien afirmó que: “El daño en nuestro extractor ocurrió en febrero, y comenzamos a buscar soluciones con expertos. Hemos solucionado el tema del ruido.” También aseguró que están trabajando en resolver y evaluar si sus estrategias para mejorar la problemática están funcionando.

Es importante señalar que Sigue La W continuará investigando la situación que están viviendo en el sector debido al restaurante Sayonara.