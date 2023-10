Demuestra desborde en funciones de servidores públicos: exmagistrado sobre vicepresidenta

Gustavo Eduardo Gómez, exmagistrado del Consejo de Estado, conversó en La W sobre la potestad que tiene el Ministerio de Defensa sobre el exjefe de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez, el teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez.

En primer lugar, Gómez explicó que “desde el año 90 se expidió un estatuto de las Fuerzas Militares y allí está establecido que en oficiales superiores se puede retirar mediante acto discrecional de la fuerza a los oficiales que se considere que por razones del servicio no deben continuar en la función”.

Añadiendo que “es obligación de los servidores públicos respetar esas decisiones de la autoridad. Por lo tanto, a quien le incumbe el cuestionamiento de esas decisiones de carácter discrecionales, el afectado puede iniciar un proceso de tipo contencioso administrativo ante al juez competente para definir si los motivos discrecionales que se tomaron son reales o no”.

En cuanto a la petición de la vicepresidenta para que el teniente coronel no sea llamado a calificar servicios, indicó que “eso demuestra un desborde en las funciones de los servidores públicos. Estamos en un estado de derecho y quienes conforman la estructura jurídica de ese estado de derecho son servidores públicos y tienen deberes con la Constitución. Si no son capaces de cumplir la vigencia de la ley entonces no se metan a eso”.

