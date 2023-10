Daniel Noboa no tiene programa, hay que ver con quién gobierna: excanciller de Ecuador

No tiene programa ni partido, hay que ver con quién gobierna: exministro Long sobre Noboa

El empresario Daniel Noboa se convirtió en el presidente electo más joven de la historia de Ecuador y con 35 años dirigirá el país andino durante unos 15 meses, desde el próximo diciembre hasta mayo de 2025, cuando debía terminar el mandato del conservador Guillermo Lasso.

Según los datos oficiales, Noboa, de la Alianza Democrática Nacional (ADN) tuvo el 52,04 % de los votos, dando una derrota al correísmo del movimiento Revolución Ciudadana, de la abogada Luisa González, quien obtuvo el 47,97 %.

Guillaume Long, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en gobierno de Rafael Correa, pasó por los micrófonos de La W para hablar al respecto.

“Como se debe hacer en democracia, aceptamos la derrota y felicitamos al nuevo presidente electo, es importante mandar esta señal de institucionalidad en unos momentos tan difíciles de inseguridad. De allí también estas elecciones atípicas, de la crisis política en la que estamos”, dijo el exministro.

Precisamente sobre esta complejidad que actualmente tiene Ecuador, en temas económicos, sociales y de seguridad, el exfuncionario del correísmo afirmó que “se necesita un gran pacto nacional, además, se debe dejar de tener como primera prioridad política la lucha y la persecución contra el correísmo, ese fue el foco de la energía de Moreno y Lasso, y no han logrado acabarla”.

Agregando, sobre su movimiento político, “somos la primera fuerza en el Congreso, tenemos la mayor cantidad de Alcaldías, de Gobernaciones, es el único partido verdaderamente consolidado en Ecuador, por lo que la prioridad de Noboa no debe ser acabar con el correísmo, porque descuidaría lo verdaderamente importante”.

¿Con quién gobernará Noboa?

Long aseguró que el triunfo de Noboa se debe principalmente al público electoral juvenil, pues el ahora presidente electo se encargó de hacer una campaña muy alejado de los temas verdaderamente políticos, algo que pese a haberle funcionado, genera preocupación en el Congreso.

“En el ejercicio de la Presidencia hay que ver con qué equipo gobierna, porque no tiene asambleístas, no tiene partido político, esa siempre fue nuestra preocupación; él tuvo una campaña de redes sociales y marketing, enfocada a las nuevas generaciones desde la anti política, sin hablar de este tipo de temas, ni de políticas públicas, no hay un verdadero programa ahí, aceptamos su triunfo, pero preocupa saber cuál será su plan”.

