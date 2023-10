“No es pertinente ni prudente”: MinInterior sobre informe de secretario de Transparencia

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tomó distancia del informe que presentó este martes la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, relacionado con candidatos que estarían inhabilitados para las elecciones regionales de este 29 de octubre.

El jefe de la cartera política se pronunció ante la Plenaria del Senado, teniendo en cuenta las críticas y mensajes de rechazo de varios partidos políticos que recibieron la publicación del secretario Andrés Idarraga como una participación indebida e incluso como una intimidación en plena contienda.

Desde el Partido Conservador pedimos al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga una rectificación inmediata de la acusación temeraria que realizó sobre nuestro candidato a la alcaldía de Melgar Rodrigo Hernandez. ⬇️ pic.twitter.com/VyP9Lok2kB — Partido Conservador (@soyconservador) October 17, 2023

Según Velasco, el informe no se debió producir y menos en pleno certamen electoral, a escasos días de ir a las urnas.

“La declaración que ha dado un funcionario de la Presidencia siento que no es pertinente ni es prudente, porque cualquier ciudadano, pero quienes ostentamos un cargo de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses no de uno, no de 100, sino de más de 500 candidatos el camino más lógico que debemos transitar es el de llevar esa opinión respetuosamente ante el Consejo Nacional Electoral”, precisó.

En ese sentido, el ministro también insistió en que le compete justamente al Consejo Nacional Electoral determinar los candidatos que podrían tener alguna inhabilidad y que al Gobierno Nacional le corresponde ser “respetuoso”, sin descartar la necesidad de tramitar reformas a la organización electoral más adelante.